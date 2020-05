Paras kamera on se, mikä on mukana — Kysyimme kymmenen vinkkiä hyvän luontokuvan ottamiseen ammattivalokuvaaja Ilpo Aallolta sekä harrastajakuvaajilta Reetta Vuorelalta ja Olavi Kietäväiseltä

1. Kuvaa aina, kun voit.

Kun näet kiinnostavan aiheen, pysähdy ottamaan kuva saman tien – tilaisuus ei toistu, vaikka saatat luulla niin.

2. Paras kamera on aina se, mikä sattuu olemaan mukana.

Valokuvausharrastus muuttuu helposti välineurheiluksi. Silloin unohtaa, että hyvän luontokuvan voi saada kännykälläkin.

3. Jokainen sää on kuvaamisen arvoinen.

Yleensä luontoa neuvotaan kuvaamaan pehmeitä sävyjä luovalla pilvipoudalla. Kuvan kontrastille liian kirkas valo voi tehdä tepposet, valkoinen palaa puhki ja varjot ovat pelkkää mustaa.

Nyrkkisääntö onkin: helpommasta vaikeaan. Aloita pilvipoutaisella ja etene kohti äärisäitä sitä mukaa, kun opit hyödyntämään luonnonvaloa.

Myötävalo on aloittelijalle helpompi kuin vastavalo, mutta jos vastavaloa osaa käyttää, saattaa saada erityisen upean lopputuloksen.

4. Luontokuvaus on mainio tapa oppia tuntemaan luontoa.

Hyvän tavan mukaista on taltioida kuvauskohde, -aika ja -paikka vähän tarkemmin kuin "lintu pellolla" -määritteellä. Lajitunnistuksen voi hyvin tehdä jälkikäteen.

5. Jos et näe kuvaa, et pysty ottamaan sitä.

– Kun kuljen maastossa, näen koko ajan kuvia kävellessäni ja rajaan aiheita mielessäni, sanoo vuosikymmeniä luontoa kuvannut Ilpo Aalto.

Yksityiskohtia bongaileva Reetta Vuorela kannustaa jättämäään tilaa kuvauskohteen ympärille. Silloin lopputulos ei näytä ahtaalta.

Reetta Vuorela Reetta Vuorela pitää oravia ilmeikkäinä ja siksi mukavina kuvata. Oravia voi bongailla ja valokuvata ihan kaupunkialueella, joten niistä on hyvä aloittaa matka luontokuvauksen parissa.

6. Kunnioita luontoa. Muista jättää rauhaan eläimet, joita kuvaat.

Ilpo Aalto muistuttaa, että etenkin lintukuvaus on ajoittain lähtenyt lapasesta. Harvinaista lintuhavaintoa saattaa zoomailla kymmenien kuvaajien joukko, ajattelematta, että voi häiritä pesimärauhaa.

– Luonnossa pitää liikkua ja toimia varovaisesti, ennenkuin sitä oppii lukemaan. Ettei aiheuta vahinkoa.

7. Dronesta voi olla apua maisemakuvauksessa.

– Dronekuvat alkavat olla turhan samanlaisia keskenään. Niitä vain otetaan usein suunittelematta kohdetta tai aihetta asiaa sen tarkemmin. Drone voi olla hyödyllinen maisemia kuvatessa. Varsinkin järvimaisemaa kuvatessa olisi hyvä päästä vähän ylemmäs, että saaret irtoaisivat toisistaan ja kuvaan saisi syvyyttä, Aalto pohtii.

8 Väistä valosaastetta.

– Tähtitaivasta kuvatessa kannattaa lähteä vähän kauemmas kaupungista ja jalusta pitää ottaa mukaan. Kohdetta joutuu valottamaan jopa 30 sekuntia, eikä kamera saa sillä aikaa tärähtää, muistuttaa Reetta Vuorela.

9. Kurkista pinnan alle.

Järvi-Suomessa on lukuisia kohteita vesitiiviillä kameralla taltioitavaksi.

– Aurinkoisena päivänä pinnan alla kuvaaminen onnistuu oikein hyvin edullisemmallakin kameralla. Kotikulmillani näkee Saimaalla yli kolmeen metriin pohjaan saakka, Olavi Kietäväinen kertoo.

Olavi Kietäväinen Vedenalaisessa puussa näkyy kaksi kuin kirveellä hakattua lovea. Juurakko sijaitsee Saimaan lahdessa noin metrin syvyydessä. Ikää tällaisilla vedenalaisilla kannoilla on 4000-5000 vuotta.

10. Luota sattumanvaraisuuteen.

– Villieläimiä ei voi kuvata tilauksesta, vaan silloin, kun tilanne osuu kohdalle. Kamerat ovat nykyään niin automaattisia, ettei säätöjä tarvitse miettiä. Alkaa vain kuvata, kun näkee kiinnostavaa liikettä, vinkkaa Kietäväinen.

Bonus: Valitse omia aiheita.

– Onnistunut luontokuva merkitsee ihmisille eri asioita. Siitä kannattaa lähteä liikkeelle, että miettii, millainen hyvä luontokuva on omasta mielestä, ja pyrkiä kohti sellaista lopputulosta. Muihin ei kannata vertailla liikaa, Vuorela arvioi.

Näen luonnossa liikkuessani koko ajan kuvia ja rajaan aiheita mielessäni. — Ilpo Aalto

Pitkän linjan luontokuvaaja

Vesa Vuorela Ilpo Aalto aloitti luonnon kuvaamisen 1970-luvulla, eikä innostus ole matkan varrella hiipunut.

Mikkeliläinen mainostoimistoyrittäjä Ilpo Aalto aloitti luonnon kuvaamisen 1970-luvulla "äitivainaan pokkarilla". Diafilmit ovat vaihtuneet digitaaliseksi välineistöksi, mutta kuvaamisen perusteet pysyneet samoina.

Hyvässä kuvasta on Aallon mukaan 10 prosenttia kuvaajan osaamista, 10 prosenttia kameran ansiota ja 80 prosenttia viitseliäisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Vuosikymmenten varrella Aalto on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja julkaissut töistään koottuja kuvateoksia. Hänet on palkittu Vuoden 2004 luontokuvaajana ja hän on Suomen ammattiluontokuvaajat -yhdistyksen hallituksen jäsen.

Aalto kuvaa paljon ammatikseen, mutta nauttii luonnossa liikkumisesta kameran kanssa aivan samalla tavalla kuin nuorena poikana harrastusta aloittaessaan.

– Möin ensimmäisen kuvani, tai tarkemmin ensimmäiset kolme kuvaa, 1980-luvun taitteessa julkaistuun Suomen eläimet -kirjasarjaan. Tuntui hienolta, kun sai kuvansa julkaisuun. Se kirjahan oli olohuoneen pöydällä kuvan kohdalta avattuna varmaan pari viikkoa.

Aalto muistelee kirjaan kuvaamaansa otosta ristihämähäkistä, joka keinutteli kahden ohdakkeen väliin kutomassaan verkossa. Filmin ISO-herkkyys oli 25.

– Silloin oli pakko kuvata jalustalla. Ei ollut automaattitarkennusta ja kun se seitti huojui vielä pikkuisen tuulessa, sain ottaa melkoisen monta ruutua, ennenkuin kuva osui kohdalleen.

Tähtitaivaan tarkkailija

Vesa Vuorela Sosionomiksi opiskeleva Reetta Vuorela suuntaa vapaa-ajallaan luontoon kameran kanssa.

Sosionomiksi tähtäävä Reetta Vuorela opiskelee Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Vapaa-aikanaan hän suuntaa kotikulmilleen Hirvensalmelle ja liikkuu luonnossa kameran kanssa. Metsämaisemasta Vuorela löytää aina uusia kiinnostavia pintoja ja yksityiskohtia.

Reetta Vuorela on 20-vuotias ja niin sanotusti diginatiivi. Hänelle luonteva kanava kuvien julkaisemiseen löytyy netistä. Instagram-tilillä chasing.dreams onkin lähes 6 000 seuraajaa.

Ensimmäisen kuvan julkisen esittämisen kynnys oli valokuvaukseen hurahtaneelle nuorelle naiselle melkoisen korkea.

– Kuvasin ruska-aikaan puiden lehtiä ja olin epävarma lopputuloksesta. Mietin jonkin aikaa, että kehtaako tätä julkaista. Kehtasin ja siitä se sitten lähti.

Vuorela löysi omimman juttunsa, kun alkoi kuvata tähtitaivasta.

– Siinä on perussääntönsä, mutta kun niistä pääsee jyvälle niin huomaa, ettei se mitään tähtitiedettä kumminkaan ole. Aloittaminen kyllä vaati kymmeniä kuvauskertoja ennenkuin olin tyytyväinen tulokseen.

Vinkkejä ja ohjeita kuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn hän sanoo löytävänsä netistä.

– Aion jatkaa eläinlajien bongaamista kameralla. Siinä voi aina kehittää itseään.

Veden alla oma maailma

Mikko Kontti Olavi Kietäväinen kuvaa arkielämää ympärillään.

Puumalassa asuva Olavi Kietäväinen muistelee saaneensa ensimmäisen kameransa yli 50 vuotta sitten.

– Valokuvaukseen minut innotti tätini, joka meillä käydessään otti aina kuvia.Lapsena tarkkailin häntä.

Kietäväisen kuvaushistoria kulkee kinofilmin ja diafilmin kautta digiaikaan. Kuvia on kertynyt melkoinen määrä, digikameran käyttöönoton myötä kokoelman kasvu on lähes räjähtänyt käsistä. Hänen kuviaan on julkaistu sanomalehdissä ja Yleisradion kanavilla.

Kietäväinen kuvaa arkielämää ympärillään ja kertoo esimerkiksi traktorihytin olevan erinomainen kuvauskoju.

– Pellolla liikkuva eläin ei oivalla, että siellä on ihminen, vaan tulee rohkeasti lähemmäs.

Mukana kulkeva kalusto on perusmallia ja vaatii uusimista melko tiheään. Kietäväinen on pudottanut yhden kameroistaan taskusta suoraan leikkuupuimurin viljasäiliöön. Niin, että se on särkynyt kulkiessaan sieltä tyhjennysruuvin läpi viljakärriin.

– Yksi lempikohteistani on kangasvuokko, joita täällä Puumalassa on melko paljon. Olen kuvannut niitä varmaan jo kolme vuosikymmentä.

Olavi Kietäväinen Kangasvuokko on Olavi Kietäväisen suosikkikuvauskohde kasvikunnasta.

Kietäväisen luontokuvauskalustoa ovat niin drone kuin riistakamera. Hän kuvaa myös veden alla, sillä sitä kotimaisemassa riittää.

– Erään kerran kuvasin Saimaalla rannan tuntumassa vedenalaisia juurakoita, ja yhdessä niistä oli kaksi kirveellä hakatun näköistä lovea. Pohdin, olisivatko ne merkkejä kivikautisesta asutuksesta.