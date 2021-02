Yötön yö ja maailman kauneimmat järvimaisemat – Saimaa Cycle Tour tähtää yhdeksi maailman arvostetuimmista pyöräilytapahtumista

Heinäkuussa ensimmäisen kerran poljettavaan tapahtumaan on ilmoittautunut jo yli tuhat pyöräilijää ennen kuin markkinointi on edes alkanut.

Ensi heinäkuussa ensimmäistä kertaa järjestettävä Saimaa Cycle Tour tähtää yhdeksi maailman arvostetuimmista pyöräilytapahtumista.

Tapahtumaan on ilmoittautunut jo yli tuhat osallistujaa ennen kuin koti- ja kansainvälinen markkinointi on edes alkanut.

Tapahtuman tiedotteessa maalataan kuvaa yöttömästä yöstä, maailman kauneimmista järvimaisemista, tasaisesta maastosta ja Suomen turvallisesta maineesta.

– Niiden avulla Saimaa Cycle Tour on tarkoitus kasvattaa Ruotsissa vuosittain ajettavan Vätternrundan kaltaiseksi pyöräilyn suurtapahtumaksi, tiedotteessa sanotaan.

Saimaa Cycle Tour

Imatralta starttaava pyöräilyreitti kulkee Puumalan sataman ja Sulkavan kautta Savonlinnaan, josta Punkaharjun ja Ruokolahden kautta takaisin maaliin Imatralle.

– Emme kutsu Saimaa Cycle Touria kilpailuksi, vaan kaikentasoisille pyöräilyn harrastajille avoimeksi tapahtumaksi, sanoo järjestäjiin kuuluva maantiepyöräilyn kolminkertainen Suomen mestari Juho Suikkari Saimaa Cycle Tourin tiedotteessa.

Suikkari on suunnitellut reitin yhdessä tapahtuman lähettilään, kansainvälisen ammattilaispyöräilyn korkeimmalla tasolla kilpailevan Jaakko Hännisen kanssa.

Saimaa Cycle Tour eroaa muista kansainvälisistä pyöräilykisoista sillä, että se päästään ajamaan keskikesän yöttömän yön valossa. Reitille startataan Imatrankosken juurelta pienryhmissä perjantai-iltana 9. heinäkuuta ja maaliin Imatralle palataan lauantaina.

Suikkari uskoo, että tapahtumalla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä maailmanluokan pyöräilytapahtumaksi, jolla on vahva potentiaali myös Suomen ja Saimaan matkailun edistämiseksi.

Saimaa Cycle Tour ei ole kilpailu, vaan kaikentasoisille pyöräilyn harrastajille avoin tapahtuma. — Juho Suikkari

– Hyvin järjestetyllä pyöräilyn suurtapahtumalla on myös yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus paitsi terveyttä edistävän pyöräilyharrastuksen kasvattajana, myös reitin varrelle taloudellisesti, sanoo Suikkari.

Ruotsin perinteikäs Vätternjärven ympäriajo houkuttelee vuosittain paikalle lähes 30 000 osallistujaa.

– En näe mitään syytä, miksi Saimaa ei voisi tulevaisuudessa tehdä samoin.

Pääreitin pituus on noin 285 kilometriä, ja sen kiertämisen maksimiaika on 18 tuntia. Osallistujilla on myös mahdollista valita lyhyempi, 85 kilometrin pituinen ”Äitsaaren Jaakon” kierros Jaakko Hännisen harjoittelureitille tai 36 kilometrin mittainen Ruokolahden kierros.

Saimaa Cycle Tour Reitin on suunnitellut maantiepyöräilyn kolminkertainen Suomen mestari Juho Suikkari.

– Kuka tahansa normaalilla kunnolla varustettu ja jonkinlaista kestävyysliikuntaa harrastava pärjää kyllä Saimaan kierroksella. Reitin läpiajamisen maksimiajan olemme laskeneet pysähdyksineen 16 kilometrin keskinopeudella, Suikkari sanoo tiedotteessa.

Reitin varrella on juoma- ja välipalapisteitä vähintään parin tunnin välein ja lämmintä ruokaa tarjoillaan kahdella huoltopisteellä.

Ajovälineeksi suositellaan kilpapyörää tai vastaavaa, mutta jos reitille on lähdössä ilman kiirettä riittää Suikkarin mukaan normaali, sähkötön hybridi-kaupunkipyöräkin.

Saimaa Cycle Tour

– Jalkaan suosittelen hiertämättömiä pyöräilyhousuja ja kypärä on luonnollisesti pakollinen. Vasta-alkajan on hyvä hakea tuntumaa pyöräilyyn talven aikana vaikkapa spinning-tunnilta ja lumien sulettua maantieltä, vinkkaa Suikkari.

Koronatilanteen osalta järjestäjät noudattavat tapahtuman suunnittelussa vallitsevia viranomaisohjeistuksia.

– Kyseessä on ulkoilmatapahtuma eikä reitille lähdetä massalähdöin. Ulkomaalaisilla osallistujilla on Saimaalla samalla myös ainutlaatuiset lomailumahdollisuudet, Suikkari sanoo.