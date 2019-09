Järvikalan suosio kasvaa kohisten, ja se tietää töitä ammattikalastaja Markku Turtiaiselle: "Kalastajien ikääntyessä olisi mietittävä, miten kalan kulku ruokapöytään varmistetaan jatkossa"

40 vuotta kalastanut Markku Turtiainen on nähnyt kuinka moni kollega on nostanut verkot vesiltä pysyvästi. Nyt kotimaista kalaa halutaan jälleen ruokapöytiin, mutta sisävesikalastajien määrä on käynyt harvalukuiseksi.