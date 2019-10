Else Leminen tapasi tulevan puolisonsa Mikkelissä huhtikuussa yli 40 vuotta sitten. Elsen nimipäivänä lokakuussa 2014 Markku Leminen hukkui kalareissullaan Saimaaseen.

Ravintola Nuijamies on suosittu Mikkelissä 1970-luvun lopulla. Else Leminen on juhlimassa tyttökaverinsa kanssa. Tai ei hän vielä silloin ollut Leminen, mutta pian hän olisi.