Kirjailija-toimittaja Ulla-Maija Paavilainen on surrut Saimaalla läheisen kuolemaa ja unohtanut Helsingin kiireisen elämäntavan

Miun Saimaan tekijä: Saimaa on rakas Ulla-Maija Paavilaiselle. Yhteiseloa on kestänyt 24 vuotta, jona aikana on ollut myötä- ja vastoinkäymisiäkin.