Sulkavan Vekaransalmessa seisoo Vuoden silta 2020 – "Tasapainoinen, hillitty ja esteettinen ratkaisu"

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto on nimennyt Sulkavan Vekaransalmen sillan Vuoden sillaksi 2020, liitto tiedottaa.

Silta on valmistunut vuonna 2019 ja se avattiin liikenteelle 16. lokakuuta 2019. Se on tyypiltään teräksinen liittopalkkisilta. 639,3-metrisenä se on Suomen viidenneksi pisin silta.

Hankkeen projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta on tunnustuksesta mielissään.

– Meni oikeaan paikkaan. Hienoa kun tuli tällainen kunnianosoitus. Hankehan olikin kaikin puolin todella onnistunut, oikeastaan nappisuoritus kaikilta osapuolilta. Toki noin isossa hankkeessa on eri vaiheissa haasteita, mutta ne kuuluvat rakentamiseen.

Tuija Pauhu Silta kiinnosti yleisöä vahvasti heti, kun sinne syyskuussa 2019 tutustumaan pääsi. Arkistokuva

Matilaisen mukaan suunnittelussa oli omat haasteensa, mutta varsinaisessa rakentamisessa kovimmille jouduttiin vesistörakentamisessa vedenpinnan alapuolella.

– Olosuhteet ovat vaikeat, kun sukeltajien avulla tehdään veteen rakenteita.

Laivaliikennettä ei rakentamisen ajaksi suinkaan keskeytetty, mutta Matilaisen mukaan siitä ei ollut haittaa.

– Toki se piti ottaa huomioon, mutta laivaväylälle jätettiin ihan reilu aukko eikä siitä ongelmaa aiheutunut.

Tuomariston mielestä Vekaransalmen silta on tasapainoinen kokonaisuus. Siinä perinteinen vesirakentaminen yhdistyy hillityn onnistuneeseen ja esteettiseen ratkaisuun.

– Hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa. Huomiota kiinnitettiin siihen, että ympäristölle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Tietomallinnusta käytettiin tehokkaasti, perustelee kilpailun tuomariston puheenjohtaja Ville Alajoki valintaa tiedotteessa.

Tuija Pauhu Silta nousi salmeen pikkuhiljaa. Arkistokuva

Hankkeessa oli useita ympäristön asettamia reunaehtoja. Se on Natura-alueella ja saimaannorpan pesimäalueella. Osin tästä syystä silta perustettiin porapaaluille, ettei norppaa häiritä räjäytyksillä.

Tuomaristo arvosti myös eri sidosryhmien ottamista huomioon. Sillan mustakeltainen väritys tulee Sulkavan vaakunasta, sillalle tehtiin näköalatasanteet ja kuntalaisiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä rakentamisen aikana.

Silta parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta salmessa. Sillan ylittää keskimäärin noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillan pääsuunnittelijat ovat Jarmo Niemi ja Ville Vuorio Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:stä ja pääurakoitsija GRK Infra Oy.

RIL myöntää vuosittain Vuoden silta -palkinnon kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista. Palkinto on jaettu vuodesta 2001. Sillä halutaan nostaa siltasuunnittelun tasoa.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio. Sen tarkoitus on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä. Se on perustettu vuonna 1934. Jäseniä on yli 6000.