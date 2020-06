Saimaan saaristoreitillä kansimiehenä häärivä Matti Viialainen kehuu uusien lauttareittien lähteneen liikkeelle odotettua paremmin – Matkalla bongataan norppia ja kalasääsken pesiä

Saimaan saaristoreitillä kesä on lähtenyt vilkkaasti käyntiin.

Puumalan Lintusalon ja Hurissalon välillä liikennöi M/S Norppa II, jonka kansimiehenä sunnuntaina hääri Etelä-Karjalan eläköityvä maakuntajohtaja Matti Viialainen.

– Esimerkiksi tänään lautta on ollut lähes täysi molempiin suuntiin. Meitä on tässä kyydissä nyt 17, ja yhteensä 20 mahtuu. Kyllä tämä on alkanut vilkkaampana kuin viime kesänä, Viialainen sanoo.

Kotimaanmatkailijoita kiinnostaa

Lauttaliikennettä on edesauttanut kaunis juhannussää, mutta Viialaisen mukaan myös reitin tunnettavuus ja maine on kasvanut.

– Kotimaanmatkailu on vahvassa kasvussa, ja pyöräily näyttää olevan siinä ihan ykkösjuttuja. Turun saaristossahan on ollut vastaavaa toimintaa jo pidempään, mutta uskaltaisin sanoa, että tämä vetää sille vertoja.

Päivi Virta-Salo Puumalan saaristoreitti on saanut lisäpotkua Sarviniemen liikennöinnin aloittamisesta.

Lautoilla on nähty kotimaanmatkailijoita etenkin pääkaupunkiseudulta, Pohjanmaalta, Turusta ja Tampereelta. Ihmiset ovat olleet Viialaisen mukaan yllättyneitä siitä, miltä Saimaalla todellisuudessa näyttää.

Muun muassa Lintusalosta Puumalaan kulkevan reitin varrella oleva näköala Saimaalle on parantunut huomattavasti, Viialainen kertoo. Maisema on avartunut, kun tietyömaalta on kaadettu puita.

Odotettua paremmat matkustajamäärät

Uudet lauttayhteydet ovat tuoneet vaihtoehtoja Saimaan kiertämiselle. Viialaisen mielestä viikon toiminnassa ollut Sarviniemen ja Lintusalon välinen yhteys on tehnyt reitistä entistä mielenkiintoisemman.

– Aika mukavasti on lähtenyt uusi väli käyntiin, sekin on ollut jonain päivänä täysi. Välillä on ollut tietysti vain muutama matkustaja, mutta kyllä se on lähtenyt liikkeelle paremmin kuin odotettiin, varsinkin väli Sarviniemestä Kyläniemeen.

Viialainen harmittelee, etteivät ihmiset saa aina varattua paikkaa suositulle välille. Sarviniemen ja Kyläniemen välillä liikennöi M/S Roope-Saimaa, jonka kyytiin mahtuu vain kymmenen pyöräilijää.

Mika Strandén Roope-Saimaan kyytiin mahtuu kymmenen matkustajaa polkupyörineen.

Norppia ja kalasääski

Suosituimmassa vuorossa on vaihtelua, mutta pyörälauttojen verkkosivuilla varatuimmat vuorot ovat usein päivän viimeisiä. Yleensä reittivalintaan vaikuttaa sen pituus, Viialainen arvioi.

– Lintusalon ja Hurissalon reitit menevät 50–50. Reitti on yhtä kätevää kiertää molemmin päin veden ympäri, koska se on reilut 60 kilometriä pitkä, ja täällä reitin varrella on paljon palveluita.

Esimerkiksi Hurissaloon vievää reittiä Viialainen kehuu mukavaksi.

– Olemme jo viisi kertaa nähneet norpan ja juuri nytkin katsellaan kalasääsken pesää, joten tässä on luontomatkailua jo sinänsä!