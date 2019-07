Kohusta toiseen kompuroinut lomakohde on löytänyt oikean isännän ja emännän – Jaana ja Janne Kuivalainen muuttivat Puumalan Sahanlahteen ja saivat aikaan kotoisan tunnelman

Sahanlahti on entinen sahayhdyskunta, joka on sittemmin otettu matkailukäyttöön. Vuosikymmenten varrella monet lennokkaat turismisuunnitelmat sakkasivat, mutta Jaana ja Janne Kuivalaisen johdolla toiminta on saanut myötäistä siipiensä alle.