Muistatko tämän jutun: Seppo Koponen muutti Otavan vanhaan asemarakennukseen ensin yksin, mutta nyt historiallisessa rakennuksessa on myös pienten jalkojen vilskettä: ”En oikein halua lähteä mihinkään, kun kotona on niin hyvä”

Seppo Koponen ihaili asemarakennuksia jo pikkupoikana. Tytti Vuorikari ajattelee, että esineet palvelevat elämää, ja lasten on saatava elää lapsina. Juttu on julkaistu alun perin 27.12.2019.

Kaikki oli isoa, mutta tyhjää. Räntä upposi pahasti painuneeseen pihatiehen. Sisällä autiossa talossa oli odotussalin penkki, keittiön kaappi ja käsinkosketeltava melankolia. Viimeiset vilskeen rippeet olivat tallella vain keittiön seinään nastalla kiinnitetyssä 1930-luvun valokuvassa, jossa 150 ihmistä pörrää samassa paikassa ja odottaa junaa.

— Siinä mietin, että mites näin kävi, teollinen muotoilija Seppo Koponen muistelee ensimmäistä käyntiään Mikkelin Otavan vanhassa asemarakennuksessa.

Koponen oli ihaillut sellaisia jo pikkupoikana. Hän uskoi, että asemarakennuksessa mahtaisi olla hienoa asua — joskin epäilemättä myös hänelle liian kallista.

Vuonna 2009 vanha haave heräsi eloon lehti-ilmoituksesta, jossa valtio ilmoitti myyvänsä omiaan pois. Siinä vaiheessa asemarakennuksien mahtavuus oli päällisin puolin jo karissut. Koponen kuitenkin erotti lapsuuden haaveensa rapistuneen maalin ja ränsistyneen katon alta.

Jaakko Avikainen Asema-ajan sähkökeskus saa näkyä Koposen työhuoneen seinällä.

— Tämä on hyvän aikakauden hyvin tehty rakennus. Talo oli lämmin, ja tänne tuli vesi ja sähkö, Koponen perustelee.

Kaikki pankit eivät vakuutteluja uskoneet, vaan kehottivat hankkimaan ”oikean kohteen”. Löytyi kuitenkin myös se pankki, joka myönsi lainan. Koponen muutti vuosina 1886—1913 rakennettuun 270 neliön asemarakennukseen yksin ja alkoi remontoida.

Kun mikään ei ole itsestään selvää ja kaikki pitää itse laittaa kuntoon, valmiista on kiitollinen. Se on ihmiselle hyväksi. — Seppo Koponen

Omassa kodissa on mahdollisuus saada yhteys luontoon

Kymmenen vuotta myöhemmin vihmoo taas räntää, mutta tyhjyyttä ja melankoliaa ei näy. Pihatie kestää, ja jo kaukaa huomaa muumitalon. Sellaisen Koponen rakensi muutama vuosi sitten pihamaalle nyt ekaluokkaa käyvälle Sofialle.

Kuistilla odottavat viiden kuukauden ikäisen Maunon vaunut. Sisällä talossa on kahden makuuhuoneen, kahden keittiön ja kahden olohuoneen lisäksi kaksi työhuonetta, joissa toisessa työskentelee Koposen puoliso, niin ikään teollinen muotoilija Tytti Vuorikari.

Jaakko Avikainen Perheelle on tärkeää, että lapsilla on tilaa olla lapsia. Sofia, 7, on saanut vaikuttaa omaan huoneensa sisustukseen.

— En sanoisi, että siitä olisi haittaakaan ollut, pääkaupunkiseudulla kasvanut Vuorikari kuvailee vuosien takaista mahdollisuutta muuttaa silloisen poikaystävän omistamaan asemarakennukseen.

Koposelle ja Vuorikarille tällaisessa asumisessa on nimittäin kyse muustakin kuin remontilla korjattavasta isosta kodista. Molemmille on tärkeää, että omassa kodissa on mahdollista saada yhteys luontoon, kulttuurisiin juuriin ja historiaan.

Täällä muutaman metrin päässä rautatiestä ja muutaman sadan metrin päässä taajaman keskustasta kaikki toteutuu. Pihan poikki on jolkotellut hirvi, joka on mulkaisullaan vaikuttanut kuin toteavan, että tässä menee minun tieni. Lähellä on molempien sukulaisia ja suvun historiaa sekä tiivis yhteisö, joka auttaa aina, kun tarve on.

Vanha talo on käytössä sen sijaan, että olisi rakennettu uutta. Asema-ajan tekniset ratkaisut, tilat ja muistot näkyvät siellä täällä, sovussa korjaamisen ja uudistamisen kanssa.

Jaakko Avikainen Perheen koti on maalattu perinnemaalilla. Ohi menevät junat eivät häiritse.

Kotona voi tehdä myös töitä

Koponen ja Vuorikari ovat tehneet kaiken mahdollisen itse luonnonmukaisella ja perinteisellä rakentamisella. Heille on hyvä asua juuri näin.

— Täällä on hyvä hengittää, on miellyttävät materiaalit ja valo, sanoo Koponen.

— En oikein halua lähteä mihinkään, kun kotona on niin hyvä, jatkaa pääkaupunkiseudun pauhusta ja ostoskeskuksista pois tahtonut Vuorikari.

Kahdelle teolliselle muotoilijalle tärkeää on myös se, että kotona voi tehdä töitä. Molemmilla on tietokoneensa, työpöytänsä ja kirjahyllynsä, mutta kodista ja sen pihapiiristä löytyy myös ompelukone ja monin materiaalein ja konein varusteltu paja.

— Koko ajan pitää olla joku näperrys, luonnehtii Vuorikari.

Jaakko Avikainen Sofian näkemys omasta perheestä.

Uutta ostetaan mahdollisimman vähän

Kaksi teollista muotoilijaa ymmärtäisi myös sisustamisen päälle, mutta omassa kodissaan he eivät ole halunneet olla turhan tarkkoja. Tärkeämpää on ollut se, että uutta ostettaisiin mahdollisimman vähän. Menneiden vuosikymmenien huonekaluja on saatu ja hankittu sukulaisilta sekä samalla tavalla asuvien nettiyhteisöjen kautta. Esimerkiksi tyttären lelut ovat järjestyksessä Suomen Sokerin laakerivarasto G:ssä. Laatikoston myi Inkoon asemalla asuva pariskunta.

Vuorikari pitää ajatuksesta, että vanhassa, isossa talossa voi sisustaa väreittäin. Arkiolohuoneessa, jossa on talon ainoa kakluuni, on harmaata ja ruskeaa. Hänen oma työhuoneensa on sinisävyinen. Juhlavampi olohuone eli vanha odotussali on vaaleanminttu niin kuin loiston päivinään. Kunnostetut lautalattiat ovat perinteisen punaiset.

— Tässä kodissa elämä ei ole esineitä, edes niitä antiikkisia, varten. Esineet palvelevat elämää, ja lasten on saatava elää lapsina. Verhoilen vanhat nojatuolit sitten, kun lapset ovat isompia, Mauno-vauvan suupieliä harsolla pyyhkivä Vuorikari nauraa.

Jaakko Avikainen Koponen ja Vuorikari arvostavat menneiden vuosikymmenten huonekaluja. Uusi verhoilu saa odottaa lasten kasvamista.

Paljon vähemmälläkin pärjäisi

Vaikka kymmenen vuoden remontin jälkeen vanha asemarakennus näyttää kyläilijälle valmiilta ja idylliseltä, voivat itse asukkaat joskus toivoa jotain muuta. Perhe on esimerkiksi pärjännyt vuosia pienellä, valtion 1970-luvulla räikeillä väreillä laitattamalla keittiöllä, kun isomman keittiön remonttiin ei ole ollut aikaa. Tytti Vuorikari myöntää, että moderni keittiö ja laatoitettu, 2000-luvun vessa olisivat toki ihan kivoja.

Seppo Koponen herkuttelee joskus ajatuksella, että kaikki olisi valmista eikä mitään tarvitsisi tehdä itse.

Jaakko Avikainen Keittiö muistuttaa 1970-luvusta. Uusi, isompi keittiö on työn alla rakennuksen toisella puolella.

— Ja tiskikone olisi samassa huoneessa kuin keittiö, koska minun pitää aina kuskata astiat, toivoo 7-vuotias Sofia.

Oikeasti on kuitenkin hyvä juuri näin. Vanhemmat ovat perehtyneet ihmisen asumisen historiaan ja tietävät, että paljon, paljon tätä vähemmälläkin pärjäisi. Peruuttaminen nykyajan modernista kodista tarkoittaa enemmän vaivannäköä, mutta juuri se tuo tyydytystä.

— Kun mikään ei ole itsestään selvää ja kaikki pitää itse laittaa kuntoon, valmiista on kiitollinen. Se on ihmiselle hyväksi, Koponen sanoo.

Esimerkiksi vanhassa odotussalissa ei vuosiin ollut lattiaa. Sitä ei ehditty laittaa, koska oli töitä ja pieni lapsi, muuta elämää ja muita rahareikiä. Lattiatyömaan päälle viriteltiin pressu, jonka päällä piti osata hypähtää toiselta lattiaparrulta toiselle, jos mieli sinne 1970-luvun jäljiltä olevaan pikkukeittiöön.

Keskellä kotia oleva keskeneräisyys ei ollut Koposesta ja Vuorikarista kovin hauskaa, mutta ei vaarallistakaan. Sitä enemmän he ovat arvostaneet juhlatilaansa ja toista olohuonettaan nyt, kun se on valmis. Tilassa vietetään niin perhejuhlia kuin tavallista tiistai-iltaa, mutta oma ilonsa on Savon radan perinnepäivä. Silloin ovi junaradan suuntaan on auki. Paikoilleen jätetystä postin luukusta tarjoillaan kahvit. Vanhoja valokuvia katsovat nuoret silmät.

Asemalaiturilla käy taas vilske.

Jaakko Avikainen Seppo Koponen osti Otavan asemarakennuksen kymmenen vuotta sitten. Kyltti muistuttaa vanhasta ajasta.