Näkökulma: Nykyaikainen puutarhuri antaa tilaa myös rikkaruohoille – tiedot luonnon köyhtymisestä herättävät arvostamaan vähäteltyjäkin kasveja

Kotipuutarhurin toimet monimuotoisuuden vaalimiseksi voivat tuntua mitättömiltä, mutta niillä on merkitystä. Ennen kaikkea, jos opetamme ne myös lapsillemme, kirjoittaa toimittaja Sanni Haikarainen.

Rikkaruoho on luonnonkasvi, joka kasvaa väärässä paikassa. Tämä virke on jäänyt mieleeni Pipsa Possu -kirjasta, jota olen lukenut kymmeniä kertoja viisivuotiaalle tyttärelleni. Hän on erittäin kiinnostunut kasveista, varsinkin kukista.