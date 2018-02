Uutta kotia rakentava Moilasen perhe muutti pieneen asuntoon rakennustöiden ajaksi eli lähes kahdeksi vuodeksi Viisihenkinen perhe pääsee muuttamaan taloonsa elokuussa 2019. Väliaikaisasunto on kuin pieni seikkailu. Lumikki Haaja Tea Permannon ja Vesa-Matti Moilasen pesue asuu väliaikaisasunnossa siihen asti kunnes uusi koti valmistuu Korian Pioneeripuistoon. Kuvassa myös lapset Elias, Matias ja Anni.

Moilasen kolmilapsinen perhe elää opiskelun ja harrastusten tahdittamaa kiireistä arkea. Äiti Tea Permanto vähän harmittelee, ettei hänellä ole ollut aikaa pysähtyä ajattelemaan, mitä kaikkea hän uudelta talolta toivoo.

— Kaikki tähän projektiin liittyvät asiat ja mahdollisuudet tapahtuivat lopulta niin äkkiä, ettei välillä usko kaiken olevan totta.

Kouvolan vuoden 2019 asuntomessujen taloon pääseminen on perheelle iso asia.

— Tärkeintä on mahdollisuus päästä rakentamaan taloa, johon tulee mieheni kehittämä kattoratkaisu. Minusta jo se on täyttänyt kaikki toiveemme.

Neliöitä 59 entisen 200 sijasta

Viime syksynä ratkesi, että Moilasen perhe alkaa rakentaa uutta taloa Korian messualueelle. Omakotitalo Kuusankoskelta myytiin, ja perheen piti etsiä väliaikainen asunto uuden kodin rakennusajaksi.

Rakennusinsinööri Vesa-Matti Moilanen ja sairaanhoitajaksi opiskeleva Tea Permanto päätyivät vähän tavallisesta poikkeavaan ratkaisuun. He muuttivat joulukuun alussa Kouvolan Kanervistontielle, teollisuusalueella sijaitsevan hallin päädyssä olevaan asuntosiipeen.

Samassa rytäkässä asumispinta-ala putosi lähes 200 neliöstä 59 neliöön. Tarkalla suunnittelulla kolmilapsinen perhe mahtuu kuitenkin hyvin kolmeen huoneeseen ja keittiöön.

Väliaikainen asunto järjestyi Moilasen kanssa yhteistyössä messukohdetta rakentavan Elementit-E:n Veli Hyyryläisen tiloihin.

Yksi lastenhuone riittää, kun käyttöön otettiin kerrossänky. Yläpedillä nukkuu Anni, alapedillä Matias ja alimpana Elias.

Uudenlainen kattoratkaisu

Suunnitteilla olevaan asuntomessutaloon tulee kokonaan uudenlainen kattoratkaisu. Ramotecin yrittäjänä toimiva Moilanen rakentaa kevään aikana kattoelementit hallissa, joka on väliaikaisen asunnon alakerrassa.

Elementti ulottuu rakennuksen harjasta räystääseen asti. Sen pinnan voi valita joko huopa-, pelti- tai lasipintaiseksi. Moilasten omaan taloon tulee sekä huopa- että lasipintaisia kattoelementtejä.

Viereisessä hallissa Elementit-E tekee muut talon tilaelementit ja kesällä ne kootaan yhteen Pioneeripuiston tontille. Seuraavan talven aikana Moilanen urakoi talon sisäpuolen lähes kokonaan omana työnä.

— Koko ikänsä rakennuksilla olleelta isältäni olen oppinut rakentamisen jalot taidot ja haluan tietenkin ottaa hänet mukaan toteuttamaan tätä projektia. LVI- ja sähkötyöt teetetään paikallisilla urakoitsijoilla.

Hallissa on myös tilaa perheen liikuntavarusteille ja ylimääräisille tavaroille. Lapset ovat voineet pelailla hallissa muun muassa koripalloa ja salibandya. Kun kattoelementtien valmistus alkaa, siirrytään ulos leikkimään.

Oma suunnitelma

Moilanen ja Permanto suunnittelevat itse uuden talon tilat ja huonejärjestyksen.

— Yritämme tehdä siitä mahdollisimman käytännöllisen. Se on tullut selväksi, että varasto- ja säilytystilaa pitää olla paljon. Pelkästään kahden aikuisen ja kolmen lapsen liikuntavälineet, sukset, luistimet ja polkupyörät vievät mahdottomasti tilaa.

Talosta on tulossa avara, mutta pariskunnan mielestään tilaa ei saa olla liikaa. Lapsille tehdään omat huoneet.

Nykyisessä väistöasunnossa kaikki kolme lasta nukkuvat samassa huoneessa. Vanhin, 8-vuotias Anni on saanut kerrossängyn yläpedin, 6-vuotias Matias alapedin ja nuorimmainen, 4-vuotias Elias vetäisee sängyn alta vuodevaatelaatikon, jossa on hänen paikkansa.

Tea Permanto pitää väliaikaisratkaisua hyvänä, koska puolison työtila on lähellä.

— Olemme mahtuneet tähän ihan hyvin. Asunto vastaa tämänhetkisiä tarpeitamme hienosti.

Kaikelle oma paikkansa



Asuminen pienemmissä tiloissa ei ole juurikaan vaikuttanut perheen elämään. Ruokailusta ja nukkumaanmenoajoista pidetään kiinni.

— Meillä on aina rytmitetty arki samalla tavalla.

Arjen sujumista pienissä huoneissa auttaa Moilasen mukaan se, että kaikille tavaroille on omat paikkansa ja että ne pidetään järjestyksessä.

Pojat viedään samaan päiväkotiin kuin ennenkin, eikä Annikaan ole vaihtanut koulua. Hän jää pari kertaa viikossa Kuusankoskelle mummonsa luo yöksi, jotta saa välillä rauhaa lukemiseen ja läksyjen tekoon.

Perheen toiveissa on, että jo ensi syksynä lapset voisivat aloittaa koulun ja päiväkodin Korialla. Heillä olisi lyhyt matka koulun jälkeen talotyömaalle isän luo.