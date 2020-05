Muistatko tämän jutun: Mikkeliläiset Niilo-Rämät muuttivat kahden lapsensa kanssa 150 neliön omakotitalosta 76 neliön kolmioon – Päätöksestä seurasi pelkkää hyvää

Saku Niilo-Rämä on yhä hämmästynyt siitä, miten paljon tavaraa lapsiperheen omakotitaloon oli ehtinyt kertyä. Nyt elämä on helpompaa ja halvempaa. Juttu on julkaistu Länsi-Savossa alun perin 6.3.2020.