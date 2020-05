Löytyykö sinunkin olohuoneestasi tämä ei-toivottu sisustuselementti? – Asiantuntijat kertovat, mitä pyykin kuivatuksessa on syytä muistaa

1. Mieti, pärjäisitkö vähemmällä vaatemäärällä. Jos vaatteita on paljon, puolipitoisista vaatteista kertyy helposti röykkiöitä, jotka päätyvät lopulta likapyykkiin aikansa lojuttuaan. Jos kaapin perällä on vaatteita, joita et ole käyttänyt vuoteen, pärjäät luultavasti ilman niitä.

2. Kaikki vaatteet eivät kaipaa jatkuvaa pesua. Alusvaatteet ja sukat on hyvä vaihtaa päivittäin, mutta farkut, neuleet ja hupparit eivät välttämättä kaipaa pesua yhden käyttökerran jälkeen. Mieti, onko käytetty vaate oikeasti likaantunut. Yksittäisen tahran voi usein poistaa pesemättä koko vaatetta.

3. Kuivata henkareilla. Säästät aikaa, kun pyykkiä ei tarvitse viikata. Viritä paitojen kuivausta varten kylpyhuoneen kattoon jousimekanismilla asennettava tanko, joka ei vaadi poraamista.

4. Kokeile, kumpi toimii taloudessasi paremmin, pyykinpesu usein pienissä erissä vai pyykkipäivien pitäminen. Muista, että jos peset kerralla ison määrän pyykkiä, sen on mahduttava jonnekin myös kuivumaan.