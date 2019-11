Asuntoja flippaava Elisa Wirkkala tekee toisille koteja, joita hän ei näe jälkeenpäin — "Olisi tosi kiinnostavaa nähdä, kuinka ihmiset ottavan tilan lopulta haltuun"

Asuntojen remontointi ja sisustaminen myyntikuntoon on Elisa Wirkkalan työtä. Hänen mukaansa ostajien on helpompi hahmottaa asunnon tila, kun se on kalustettu.