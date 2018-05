Perinnerakentajan on oltava tarkkana rakennusmateriaalien kanssa, sanoo perinnemestari Hannu Rinne. Esimerkiksi nykyajan paperitapeteissa voi olla muovia.

Kun muuttaa yli satavuotiaaseen taloon, on kunnioitettava sen henkeä. Tätä mieltä ovat Laura ja Mika Koskenniemi. He muuttivat pari vuotta sitten taloon, joka on rakennettu vanhasta torpasta.