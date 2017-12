Suurhaskon sisarusten Tölli loihtii joulutunnelman — Kirjailija Ernesti Hämmingintie on pihasaunan yhdeksäs jouluvuokralainen Pihasauna uusiutui sisältä ja muuttui Tölliksi. Se on kesätalo, joulukuinen näyttelytila sekä aikuisten lasten leikkimökki. Marleena Liikkanen Vanha sauna säilyi lapsuuskodin pihapiirissä Hanna-Kaisa Suurhaskon ja hänen siskonsa aktiivisuuden ansiosta.

Tölli on tyhjillään. Kirjailija Ernesti Hämmingintie ei juuri nyt ole paikalla. Kirjoitustyö on aluillaan. Kirjoituskoneella on naputeltu paperille vasta muutama sana.

Esikoisteos Vaari ja metsälampi oli menestys, mutta luomisen tuska on sävyttänyt toisen kirjan aloitusta. Roskakori pursuaa aiemmista yritelmistä. Kaapin päältä löytyy valikoima kirjailijan tyhjentämiä pulloja, joita on tarvittu runsaanpuoleisesti.

Ei päässyt Floridaan

Ernesti saapui Lappeenrannan Vilkjärvellä sijaitsevaan Tölliin yllättäen.

Hänen oli määrä siirtyiä Floridan Key Westin inspiroivaan ympäristöön jatkamaan lupaavasti alkanutta uraansa. Hänen apuraha-anomustaan ei kuitenkaan hyväksytty, ja hän joutui asettumaan Vilkjärvelle.

Ernesti Hämmingintie on ollut Hanna-Kaisa Suurhaskon ja hänen sisarensa Jaana Suurhaskon tämänvuotinen jouluvuokralainen.

Tuhannen tarinan Tölli tai pelkkä Tölli sisustetaan vuosittain vaihtuvan kuvitteellisen vuokralaisen mukaisesti.

Marleena Liikkanen Täydellisen muodonmuutoksen kokenut ulkosauna on rakas paikka Hanna-Kaisa Suurhaskolle. Se on myös vanhempi kuin hänen lapsuuskotinsa. Kun Koivistolta evakkoon lähteneet isovanhemmat saapuivat Vilkjärvelle ja rakensivat talon, sauna oli jo paikalla.

Ulkosauna käytössä 1980-luvun alkuun saakka

Hanna-Kaisa Suurhaskolla on elinikäinen suhde Tölliin.

Se on alun perin sauna ja sijaitsee hänen lapsuudenkotinsa pihapiirissä, Ylämaantien ja talon välissä. Pihasauna oli käytössä 1980-luvun alkuvuosiin saakka, kunnes taloon rakennettiin sisäsauna. Suurhasko muistaa sen ajan, kun ulkosauna oli käytössä sekä sen, miltä sauna tuoksui.

Kun sisäsauna valmistui, ulkosauna oli vähän aikaa viraton, mutta siitä tuli varasto vuosikausiksi. Silti saunassa säilyi vanha tunnelma.

Sisko halusi saunasta kesätalon

Perhe alkoi pohtia saunan tulevaisuutta. Purkaminenkin vilahteli isän puheissa, mutta niin pitkälle ei päästy. Jaana Suurhaskon ansiota oli, että sauna säilyi. Hän halusi siitä kesätalon, ja Hanna-Kaisa säesti.

Sisarusten setä saatiin talkoita johtamaan. Kesällä 2006 saunan sisätilat remontoitiin kauttaaltaan. Löylyhuoneen, pukuhuoneen ja eteisen väliseinät sekä rakennuksen välikatto poistettiin.

Seinät on maalattu valkoisiksi. Löylyhuoneen pienen ikkunan tilalle tehtiin suurempi. Lämpöä antaa kiukaan paikalle asennettu kamiina.

Marleena Liikkanen Kirjailijan pitää löytää sopiva sana keinolla millä hyvänsä.

Opettajattaresta urheilureportteriin

Ensi kertaa Tölli oli avoinna yleisölle joulukuussa 2007. Tuolloin ja seuraavana vuonna se oli sisustettu vanhoilla tavaroilla jouluiseksi mummonmökiksi.

Jouluvuokralaisten kausi alkoi vuonna 2009. Silloin majaa piti opettajatar.

Seuraavien joulujen vuokralaisia olivat Eränkävijä-Olli, kotiompelijatar, Vilkjärven cowboy, puutarhuri Garden lady, hermolomaa viettävä filmitähti ja lelukauppias. Viime vuonna Tölliin majoittui urheilureportteri Voitto Tap(p)io.

Marleena Liikkanen Radio kuuluu Töllin perusvarustukseen, mutta kirjat ovat pakollinen osa tämän vuoden sisustusta.

Seuraava jouluvuokralainen valitaan pian

Tölli avautui, kuten ennenkin, joulukuun alussa. Se sulki ovensa ennen joulua. Joulun jälkeen sisarukset päättävät ensi vuoden jouluvuokralaisesta.

Kun nimi ja teema ovat selvillä, Suurhaskot hankkivat tavaroita pitkin vuotta kirpputoreilta ja vanhojen tavaroiden liikkeistä. Tavaraa on runsaasti omasta takaa, joten kaikkea ei tarvitse hankkia. Lisäksi tuttavat ja tutuntutut tekevät lahjoituksia.

— Aiempien vuosien sisustustavarat ovat minulla varastossa. En raaski luopua niistä.

Töllin tärkeimmät huonekalut säilyvät samoina vuodesta toiseen, mutta kunkin vuoden ilme luodaan tekstiileillä, yksityiskohdilla ja pienillä tavaroilla.

Töllillä on joulu- ja kesäkausi

Joulun jälkeen Tölli vaipuu talviunille. Keväällä se sisustetaan kesäkautta varten.

Kesällä se on avoinna yleisölle avoimien ovien tapahtuman tai pihalla järjestettävän kesätorin aikana. Se toimii myös kesähuoneena, josta löytyy yöpymispaikka yhdelle hengelle.

Kesän jälkeen Tölli viettää hiljaista syksyä, mutta marraskuussa Suurhaskon sisarukset sisustavat sen jouluvuokralaista varten.

Marleena Liikkanen Kirjoituskone toimii ilman sähköä, eikä tietokoneesta saa apua kirjoitustyöhön.

Iteoppinut käsityöläinen

Hanna-Kaisa Suurhasko tekee kahta osa-aikaista työtä. Hän työskentelee lastenhoitajana kehitysvammaisten lasten hoivakodissa. Hän on myös käsityöyrittäjä. Hänen sisarensa on opetusalalla.

— Olen itseoppinut käsityöläinen.

Suurhaskolla on verstas ja käsityöpuoti synnyinkotinsa navetassa. Puoti on avoinna etupäässä joulukuussa, jolloin hän pitää lomaa muista töistä.

Koska Tölli on samassa pihapiirissä, puodin asiakkaat pääsevät siihen tutustumaan. Siellä on tarjottu itse tehtyä omenaglögiä.

— Jos Tölliä ajattelisi vain bisnesmielessä, sen ylläpitäminen olisi ajan tuhlausta.

Jos Tölliä ajattelisi vain bisnesmielessä, sen ylläpitäminen olisi ajan tuhlausta. - Hanna-Kaisa Suurhasko

Tuottaa joulua ja

hyvää mieltä itselle ja toisille

Suurhasko on havainnut, että hyvän mielen ja elämysten tuottaminen on tärkeää.

Hänellä on vakioasiakkaita, jotka tulevat joka vuosi tutustumaan Töllin uusimpaan vuokralaiseen. Moni sanoo odottavansa jännityksellä etukäteen, mitä siellä on tällä kertaa esillä.

— Moni on sanonut, että joulu alkaa siitä, kun vierailee täällä. Eräs pikkutyttö nukkui päiväunia koko automatkan, kun perhe tuli tutustumaan Tölliin. Tyttö heräsi perillä ja totesi tulleensa satumaahan.

Marleena Liikkanen Herätyskellot näyttävät jouluaikaa.

Tölliin mahtuu enimmillään 7—8 vierasta kerrallaan, mutta viisi henkeä on sopivin määrä. Silloin on jo tilaa katsella ympärilleen.

Töllin tarina jatkuu tulevina vuosina. Suurhaskolla on myös tekeillä historiikki sen vaiheista.

Mitä opin?

— Luova hulluus on vain hyväksi ja pitää mielen virkeänä. Ei kannata ryhtyä aikuiseksi vaan säilyttää lapsen mieli. Kaikkeen ei kannata suhtautua liian vakavasti.

— Töllin perustaminen ja näyttelyjen järjestäminen ovat tuottaneet itselle runsaasti hyvää mieltä. Palautteesta päätellen hyvää mieltä ovat saaneet monet muutkin.

— Kun laittaa hyvän kiertämään, se palaa aina takaisin. Kun tuottaa toisille hyvää mieltä, tulee samalla itsellekin hyvä mieli.

— Ihmiset tarvitsevat paikkaa, jossa voi irtautua arjesta sekä mennä hetkeksi toiseen maailmaan, jossa aika pysähtyy.

— Unelmilla on aina oma aikansa, ennen kuin ne toteutuvat.





* * * * *



Missä?

Lappeenrannan Vilkjärvellä, Ylämaantien varressa.

Mikä?

Tuhannen tarinan Tölli. Vanha pihasauna on remontoitu näyttelytilaksi.

Ketkä?

Hanna-Kaisa Suurhasko ja sisar Jaana Suurhasko.

Miksi?

Halu pelastaa vanha sauna ja saada sille uutta käyttöä. Tarve saada sisaruksille aikuisten leikkimökki sekä halu tarjota toisille hyvää mieltä ja rauhoittumispaikka jouluun.