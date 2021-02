Muistokirjoitus: Maatilan isäntä Taisto Seppänen

Taisto Olavi Seppänen syntyi silloisessa Mikkelin maalaiskunnassa Harjumaassa kahdeksanlapsiseen perheeseen 21.10.1928.

Taisto eleli vanhempien ja sisarusten kanssa maalaistalossa Hiesenahon tilalla, joka oli tullut Seppästen omistukseen jo 1800-luvulla. Taisto kävi Pajulassa kansakoulun, jonka aloitti tavallista myöhemmin jalassa olleen luumädän vuoksi. Sodan syttyessä kouluun tuli tauko opettajan lähtiessä sotaan. Taiston yksi veljistäkin jäi rintamalle.

Kansakoulun jälkeen tehtiin tilan töitä. Lehti tuli, ja uutisia sekä jumalanpalvelus kuunneltiin patteriradiosta. Taiston vanhempien ikääntyessä tuli aika tilan jatkolle. Taisto muisteli, että 1958 tehtiin talokaupat ja hänestä tuli maatilan isäntä. Tuolloin tilalla oli jo sähköt, jotka saatiin 1948 paikkeilla. Tilan työt, karjanhoidon ja metsätalouden opit saatiin vanhemmilta ja käytännön kautta.

Taisto avioitui 1955 Lea Rakel Viljakaisen kanssa. Leasta tuli tilan emäntä ja perheeseen syntyi kuusi lasta. Taiston isä oli jossain vaiheessa tullut uskoon, ja esikoislestadiolainen vakaumus seurasi Taistoakin hänen kuolemaansa saakka.

Me lapset vietimme lapsuuden tilan töissä autellen ja koulua käyden. Jokainen meistä sai kouluttautua eteenpäin ja kaikille on paikka löytynyt. Lapsille on siunaantunut liuta lapsia ja lastenlapsiakin ehti ennen Taiston kuolemaa tulla useita. Lastenlapset olivatkin Taistolle hyvin tärkeitä, vaikka hän ei kovin paljon heidän kanssaan jaksanutkaan touhuta.

Lean dementoiduttua Taisto hoiti hänet loppuun saakka. Taiston jaksamista tiedusteltaessa sanoi hän, että kuka sitä nyt ketään heittäisi kuin rukkasta nurkkaan, jos on vuosia yhdessä elänyt. Äidin kuoltua isä löysi vielä uuden elämänkumppanin lestadiolaisen uskonnon piiristä ja heidät vihittiin 2009. Taisto eli vaiherikasta elämää loppuun saakka. Elämän ehtoolla alzheimer ja erilaiset vaivat alkoivat viedä kuntoa alas.

Tarmo-veljemme kuolema oli Taistolle rankka paikka. Taisto pääsikin rauhaisaan ikuiseen uneen vuoden poikansa jälkeen.

Tuija Seppänen

Kirjoittaja on Taisto Seppäsen nuorin tytär.