Emma Ala-Lantela sai vihaviestejä raivatessaan kaninlihalle tilaa suomalaisten ruokapöytiin – Sitten tulipalo tappoi kanit ja tuhosi unelmat

Lihakanien kasvatuksessa ihmisten asenteissa on eniten työtä. – Suurin työ on kestää tuotantoalaan kohdistuvaa rajua arvostelua, koska kaneilla on edelleen vahva lemmikkistatus, kasvattaja sanoo.