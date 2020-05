"Alkoholisti-isäni puhuu ihan outoja juttuja totena" – Ylilääkäri uskoo, että alkoholilla on oma mekanisminsa aiheuttaa muistisairautta

Alkoholi on työikäisten merkittävin dementian aiheuttaja, sanoo ylilääkäri Markus Partanen A-klinikalta.

Muutama vuosi takaperin 36-vuotias Eevi (nimi muutettu) löysi 66-vuotiaan isänsä makuuhuoneen lattialta pissat ja ulosteet housussa. Eevi ei ollut yllättynyt. Hän oli pitkään ajatellut, että löytää jonakin päivänä alkoholisti-isänsä kuolleena.

Isä ei ollut kuollut, mutta huonossa hapessa hän oli. Hän ei ollut syönyt moneen viikkoon, vain juonut.

Seuraava vuosi meni kuntoutuessa. Isä liikkuu nykyisin rollaattorilla.

– Isälle tuli alkoholidementia. Hän puhuu välillä ihan outoja juttuja totena. Kertoo, miten hänen luonaan muka kävi kylässä ihmisiä, ja miten hän on käynyt "Veken" kanssa baarissa, vaikka se ei ole mitenkään mahdollista.

Eevi sisaruksineen tunnistaa isän puheiden epäjohdonmukaisuudet ja epätodet, mutta hoitohenkilökunta ja lääkärit välttämättä eivät.

Eevin mielestä on selvää, että alkoholi on aiheuttanut dementian oireet. Isä on juonut niin kauan kuin Eevi muistaa ja jo sitä ennen.

– Vein isälle vuosikausia viinaa, sillä en halunnut, että hän menee örveltämään kännissä keskustaan. Lopetin vuosi sitten. Nyt hän ajaa kerran viikossa taksilla Alkoon ja hakee neljä pulloa viinaa ja juo ne viikonlopun aikana.

Alkoholidementia puuttuu yhä kansainvälisestä tautiluokituksesta, eivätkä tutkijat ole sairaudesta yksimielisiä. Jo pelkästään siitäkin kiistellään, onko puhtaasti alkoholin aiheuttamaa muistisairautta edes olemassa.

– Pidän hyvin todennäköisenä, että alkoholilla on oma mekanisminsa aiheuttaa muistisairautta. Vaikuttaa siltä, että alkoholi on alle 65-vuotiaiden eli työikäisten merkittävin dementian aiheuttaja, A-klinikka Oy:n avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen sanoo.

Alkoholidementian tunnistaminen on vaikeaa, sillä raju ja pitkään kestänyt juominen voi johtaa kaatumisiin tai saada aikaan aivoverenvuodon. Ne aiheuttavat mahdollisesti samoja neurologisia ongelmia kuin alkoholidementia.

– Sairaus tunnistetaan nykyisin aiempaa paremmin, sillä dementiasta puhutaan muutenkin enemmän ihmisten ikääntymisen myötä. Diagnoosiluokituksen puuttuminen kuitenkin aiheuttaa sen, ettei koulutusta ammattilaisille ole tarjolla. Se aiheuttaa ammattilaispuolelle tietovajeen, joka heijastuu potilaiden tukipalveluiden ja omaisten tuen puutteena.

Alkoholisteilla kohonnut riski sairastua

Ranskan sairaaloissa tehtiin 2000-luvun alkupuolella laaja tutkimus, jossa etsittiin dementian ja alkoholin liikakäytön yhteyttä. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 23 miljoonaa hoitojaksoa sairaaloissa.

Paljastui, että 56 prosentilla alle 65-vuotiaista dementikoista oli taustalla alkoholiriippuvuus.

– Ei voida suoraan sanoa, että 56 prosentilla oli alkoholin aiheuttama dementia, mutta todennäköisyys oli hyvin merkittävä, Partanen toteaa.

Suhteellinen riski sairastua dementiaan on alkoholisteilla 3,3-kertainen verrattuna ei-alkoholisteihin. Tähän mennessä tunnetuilla dementian riskitekijöillä, kuten korkealla verenpaineella ja kolesterolilla tai tupakoinnilla, kerroin on 1,5–1,9. Alkoholia suuremman riskin aiheuttaa ainoastaan Downin syndrooma.

Briteissä tehty vastaavanlainen, mutta pienempi tutkimus tukee Ranskan lukuja.

Kotimaisen Käypä hoito -sivuston mukaan akuuttia apua tarjoavien muistisairauspoliklinikoiden potilaista noin joka viidennellä on taustalla aktiivinen alkoholin suurkulutus. Muistisairauden vuoksi pitkäaikaishoidossa olevista noin kolmanneksella on suurkulutushistoria.

Eevin isä ja äiti erosivat isän viinankäytön takia, kun Eevi oli 11-vuotias. Aluksi hän asui äitinsä luona, mutta muutti pari vuotta myöhemmin isälleen pikkuveljensä kanssa.

Arki oli tavallista ja turvallistakin, vaikka isä ei koskaan vienyt lapsia mihinkään. Isä teki töitä yrittäjänä ja hoiti työnsä moitteetta. Ensin hän ryyppäsi lähinnä viikonloput, jossain vaiheessa myös arki-illat.

– Kyllä kai isä joskus huuruissaan aamuisin ajoikin, mutta korttinsa hän poltti vasta eläkkeellä, Eevi kertoo.

Kun Eevi oli 16-vuotias, isä haki viinat myös tyttärelleen ja tämän kavereille. Sitten ryypättiin viikonloppuisin porukalla. Siihen aikaan muidenkin vanhemmat hakivat lapsilleen viinaa. Isän juomista ei koskaan salailtu, se ei ollut perheessä tabu.

Nykyisin Eevi häpeää isäänsä. Isä on taakka.

Syynä tiamiinin puute?

Alkoholidementian kehittyminen vaatii runsasta ja pitkäaikaista alkoholinkäyttöä. Pitkä aika tarkoittaa vähintään viiden, mutta usein yli kymmenen vuoden jatkuvaa, rankkaa juomista. Riskimääränä pidetään naisella yli 20 ja miehellä yli 24 annosta alkoholia viikossa.

Dementian syntyyn vaikuttavat myös geneettinen alttius, muu terveydentila ja elintaso. Lisäksi arvellaan, että toistuvat B1-vitamiinin eli tiamiinin puutokset aiheuttaisivat dementiaa. Tiamiinia saa muun muassa täysjyväviljoista, sianlihasta ja pavuista.

Alkoholi laskee kehon tiamiinitasoja usealla eri mekanismilla, kuten estämällä imeytymisen suolistosta. Lisäksi yksipuolinen ravinto aiheuttaa tiamiinin puutosta.

– Tiamiinin puute ja geneettinen alttius aiheuttavat dementian lisäksi alkoholisteille Wernicke-Korsakoff-oireyhtymää, joka on myös muistisairaus, Markus Partanen toteaa.

Alkoholi surkastuttaa aivoja. Pikkuaivojen pienentynyt pohjatilavuus, pikkuaivoatrofia, aiheuttaa liikkumishäiriöitä. Lisäksi valkean aineen määrä isojen aivojen kuorikerroksen alla vähenee ja aiheuttaa muistin ongelmia.

Krapulavaiheessa keskushermostossa on valtava myrsky, jonka tiedetään vaurioittavan ja tappavan aivojen hermosoluja.

Diagnosoinnissa keskeisintä on selkeä ajallinen yhteys alkoholinkäytön ja sairastumisen välillä.

– Alkoholin vaikutus muistisairauteen voi hyvin jäädä huomaamatta. Alkoholinkäyttöön liittyy niin iso häpeä ja stigma, että ihmiset eivät välttämättä lähde hakemaan apua. Alkoholinkäyttöään on vaikea myöntää, etenkin, jos siitä ei huomata kysyä, Partanen sanoo.

Toisaalta on myös niin, että kun ongelmat muistin kanssa lisääntyvät, alkoholinkäyttöään ei enää osaa eritellä.

Entä jos sukurasite periytyy?

Eevin isä juo aina tiukkaa viinaa, eikä ole humalassa koskaan pahapäinen. Hän asuu yksin omakotitalossaan, mutta käy kuukausittain viikon jaksolla päihdemuistisairaiden hoitolaitoksessa.

– Isällä käy kotona apuna kotisairaanhoito. Suihkuun isää ei saada kuin hoitojaksoilla. Silloin leikataan myös kynnet ja hiukset.

Isä on riippuvainen viinan lisäksi tupakasta, jota hän polttaa kaksi askia päivässä. Jos tupakat loppuvat, ensin soi Eevin, sitten Eevin sisarusten ja lopulta myös lasten äidin puhelin. Eevi käy isänsä luona viikoittain.

– Vien isälle kerran viikossa tupakkaa, ja yleensä annan ne vain ovensuusta. Koko kämppä haisee hirveälle, kuten isäkin, enkä halua ottaa lapsia mukaan.

Eevi toivoi, että isä lopettaisi juomisen, kun ensimmäinen lapsenlapsi syntyi. Tai että hän voisi kävellä tulevaisuudessa häissään alttarille isän käsipuolessa. Turhaan.

– Aiemmin pelkäsin, että isä kuolee viinaan. Nykyisin en enää tiedä, pelkäänkö vai toivonko sitä.

Eevi itse ei juo juuri lainkaan. Hän pelkää, että sukurasite sekä isältä että isänisältä periytyy.

Alkoholidementiaan sairastuneet ovat pääsääntöisesti Alzheimer-potilaita nuorempia. Dementia yleensäkin aiheuttaa käytöshäiriöitä, mutta alkoholidementiassa niitä on selvästi enemmän. Alkoholi vaikuttaa otsalohkoalueelle, joka säätelee käyttäytymistä.

– Käytöshäiriöt saattavat näkyä aggressiivisuutena joko hoitohenkilöitä tai muita potilaita kohtaan, Partanen toteaa.

Alkoholidementikkoja pompotellaankin Partasen mukaan usein laitoksista toiseen käytöshäiriöiden takia. Alkoholidementikoille suunnattuja hoitopaikkoja ei juuri ole eikä niiden määrä ole lähiaikoina lisääntymässäkään, vaikka tarvetta olisi.

Alkoholidementian erikoispiirre on se, että kun alkoholin käyttö loppuu, dementia ei etene. Joillakin potilailla muistin taso saattaa jopa korjautua osittain.

– On lohdullista, että nuorten alkoholinkäyttö on vähenemään päin. Ongelmallista on se, että 60 ikävuodesta ylöspäin se lisääntyy, ja ikääntyessä ihmisen elimistön suojakyky vähenee. Ikävä kyllä alkoholidementia ei vähene samassa suhteessa kuin nuorten alkoholinkäyttö.