THL: Suomessa kuollut 255 ihmistä koronavirukseen – tehohoidossa 44 potilasta

Suomessa on kuollut 255 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kuolleiden määrä on kasvanut keskiviikosta kolmella.

Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on nyt 44. Lukema on sama kuin keskiviikkona. Sairaalahoidossa on nyt 174 ihmistä, ja siinä on laskua keskiviikosta 14 ihmisen verran.

THL:n mukaan Suomessa on nyt 5 673 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on sata.