Musti on vaihtunut Lunaksi – Labradorinnoutaja on edelleen Suomen suosituin koirarotu

Koronapandemia kasvatti lemmikkikoirien suosiota viime vuonna. Kennelliiton mukaan koiria rekisteröintiin yli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

– Oli odotettavissa, että rekisteröintien määrä kasvaa, kun ihmisillä on enemmän aikaa olla kotona koiran kanssa, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo.

Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 48 895 koiraa. Edellisvuonna niitä oli 45 111.

Rotukärki on pysynyt samana

Kolmen suosituimman koirarodun kärki pysyi samana kuin edellisvuonnakin. Eniten rekisteröitiin labradorinnoutajia (2 471), toiseksi eniten jämtlanninpystykorvia (1 411) ja kolmanneksi eniten saksanpaimenkoiria (1 363).

Suosituista koiraroduista suurin kasvu rekisteröintimäärissä oli cockerspanieleilla, jackrussellinterriereillä ja kääpiösnautsereilla. Suosiotaan kasvattivat myös labradorinnoutaja, suomenlapinkoira, espanjanvesikoira, dreeveri, karkeakarvainen saksanseisoja, saksanpaimenkoira, lyhytkarvainen saksanseisoja ja tiibetinterrieri.

Vuonna 2020 Kennelliittoon rekisteröitiin koiria yhteensä 298 eri rodusta. Useissa roduissa rekisteröintimäärät ovat hyvin pieniä, vain muutamia koiria. Kymmenen suosituimman rodun listalla roduista kahdeksan ylsi yli tuhannen koiran rekisteröintimäärään.

Lukas Pearsall Arkistokuvassa opaskoira, labradorinnoutaja Laki.

Luna on suosituin koiran nimi Suomessa

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen kautta on tallennettu yli 36 000 koiran kutsumanimi. Näistä yleisin on Luna.

Suosittuja nimiä ovat myös Alma, Helmi, Sulo ja Hertta. Suurin osa koirien suosituista kutsumanimistä on lyhyitä ja napakoita, jotta koiran on helppo ymmärtää nimensä kutsuttaessa.

Eläinvakuutusyhtiö Agria on puolestaan listannut suosituimmat kissojen ja koirien nimet. Jos koiran tai kissan nimi on Luna tai Bella, sillä on useampia kaimoja Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa.

Suloilla, Onnilla ja Helmillä taas on monta kaimaa Suomessa. Samoja nimiä on sekä kissoilla että koirilla.

Pohjoismaiden suosituin koiranimi on Bella, joka löytyi kaikissa maissa top 10 -listalta. Bella on suosittu myös kissan nimenä. Bellat ylsivät kymmenen suosituimman nimen joukkoon kaikkialla paitsi Ruotsissa.

Muita suurimassa osassa Pohjoismaista suosittuja koiran nimiä olivat Milo, Molly ja Charlie.

Luna on suosittu nimi myös kissoilla ja se oli kolmen suosituimman nimen joukossa kaikissa Pohjoismaissa paitsi Ruotsissa.

Suosittuja kissanimiä kaikissa Pohjoismaissa ovat erilaiset leijoniin viittaavat nimet kuten Leo, Simba ja Nala. Ruotsissa top 10 -listalla on myös Tiger.

