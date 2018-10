Suomen vanhimmalla chinchillalla Pogolla on ollut jopa kaksi vaimoa, mutta se elelee nykyään leppoisana leskimiehenä häkissään isäntäperhe Koististen kotona

Pitkäikäiset chinchillat voivat elää 20-vuotiaiksi. Pogo on ollut Anu ja Markus Koistisen elämässä yhtä pitkään kuin he ovat asuneet yhdessä. Pogo tuli taloon, jotta koiraa ei tarvittaisisi. Sittemmin koiria on perheessä Pogon elämän aikana ehtinyt olla jo kaksi.