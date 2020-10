THL: Koronaviruksen aiheuttaman taudin tapauskuolleisuus on EU:n alueella nyt pienempi kuin keväällä – Suomessa 294 uutta tartuntaa

Koronaviruspandemia on maailmalla täydessä vaiheessa, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen aamupäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa pandemian kanssa joudutaan elämään vielä pitkään.

Salmisen mukaan keväällä koronaviruksen aiheuttaman taudin tapauskuolleisuus oli EU:n alueella yli 11 prosenttia. Syksyn aikana tapauskuolleisuus on ollut huomattavasti vähäisempi.

Syksyllä testauskapasiteettia on pystytty nostamaan ja on löydetty myös lievemmät tautitapaukset. Salmisen mukaan myös suojautuminen ja koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito osataan nyt paremmin.

Vaikka useissa maissa tapausmäärät ovat lähteneet syksyllä kasvuun, se ei Salmisen mukaan tarkoita, että kyseessä olisi pysyvä tilanne.

– Esimerkiksi Tanska on onnistunut kääntämään kehityksen ja saanut tapausmäärät laskemaan, myös Viro ja Norja. Viesti tässä on se, että päättäväisin toimin, mikä ei välttämättä tarkoita täydellistä yhteiskunnan sulkemista, pystytään vaikuttamaan epidemian kehittymiseen, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Uusia tartuntoja raportoitu 294

Samassa tiedotustilaisuudessa puhunut THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että uusia koronavirustartuntoja on tänään raportoitu 294.

Lukuun sisältyy tartuntoja viimeisen viikon ajalta. Alueellisesti lukuun sisältyy eniten tartuntoja Vaasan, Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilta.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 920 tartuntaa, mikä on 1 186 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista koronatesteistä on Puumalaisen mukaan kääntynyt hieman laskusuuntaan ja on nyt hieman yli prosentin.

– Tämä kertoo siitä, että testauskapasiteetti on tällä hetkellä tilanteeseen nähden riittävä, ja se kertoo siitä, että todennäköisesti mitään suurta määrää tunnistamattomia tautitapauksia ei tällä hetkellä ole, Puumalainen sanoi.

Keskimääräinen koronaviruksen ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan nyt 49,2 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirin 326,8 ja pienin on Kainuun 0 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Vaasan alueen epidemiatilanne on Puumalaisen mukaan viime päivinä hieman rauhoittunut,

– Vaikuttaa siltä, että nämä tehokkaat toimenpiteet, joita sairaanhoitopiiri ja alueen kunnat ovat tehneet, ovat saaneet tilannetta käännettyä parempaan suuntaan, Puumalainen sanoi.

Suomessa on todettu yhteensä 13 849 koronavirustartuntaa.

Ikä lisää kuoleman riskiä taustasairauksia enemmän

Taustasairaudet eivät THL:n mukaan ole merkittävästi lisänneet alle 50-vuotiaiden, koronavirustartunnan saaneiden riskiä kuolla koko väestöön verrattuna.

Tätä iäkkäämmillä taustasairaudet, kuten vaikea-asteinen sydänsairaus, vakava keuhkosairaus tai diabetes, lisäsivät tartunnan saaneiden riskiä kuolla. Korkea ikä lisäsi selvästi koronaan sairastuneiden riskiä kuolla myös niillä, joilla taustasairauksia ei ollut.

Kaikkiaan kuolleisuus 30 päivän kuluessa positiivisesta testistä oli 70–74-vuotiailla lähes 10 prosenttia ja 75–79-vuotiailla jo yli 25 prosenttia.

THL:n tutkimusprofessorin Markku Peltosen mukaan koronavirustartunnan saaneiden keski-ikä on ollut syksyllä selvästi keväistä alhaisempi. Tartunnan saaneiden keski-ikä kesäkuun 30. päivän jälkeen on ollut 38 vuotta. Sitä ennen se oli 48 vuotta. Sairaalahoidon tarve kohoaa tartunnan myötä jo varsin alhaisesta iästä.

THL korostaa, että kaikkien sairauksien vakavuutta ei pystytä määrittelemään pelkkien diagnoosien ja lääketietojen perusteella. Näin ollen kaikkia vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vaikuttavia riskitekijöitä ei ole THL:n mukaan pystytty ottamaan laskelmissa huomioon.

Myös esimerkiksi elintapoihin liittyvät asiat kuten tupakointi ja lihavuus voivat vaikuttaa koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavuuteen.