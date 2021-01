Koronavuoden aikana neulomisesta tuli supersuosittua – Nyt neulotaan urakalla islantilaisneuleita

Islantilaisia villalankoja ja pyöröpuikkoja on jo jopa vaikea saada.

Yhä useampi tarttuu kutimiin ja lankoihin. Etenkin koronavuoden aikana neulomisesta on tullut kerta kaikkiaan supersuosittua.

– Neulontaa harrastavat nykyään kaikenikäiset. Sosiaalisella medialla on ollut suuri merkitys. Siellä jaetaan vinkkejä, neulontamalleja ja kokemuksia, neuloja, neulesuunnittelija ja neuletarvikkeiden verkkokauppias Janita Koskinen Willamagiasta kertoo.

Koskinen innostui aikoinaan neulonnasta jäätyään pitkälle sairauslomalle.

– Lääkärini kysyi, mihin haluaisin aikani käyttää ja jostain sisältäni vain tuli, että haluaisin oppia neulomaan sukat. Siitä se kaikki lähti. Nyt suunnittelen neulemalleja ja teen tilaustöitä jaksamisen mukaan.

Koskisen mukaan neulominen ei ole vaikeaa.

– Jo sillä, että osaa neuloa oikeita ja vääriä silmukoita, pääsee pitkälle.

Neulominen tekee myös hyvää. Se pakottaa pysähtymään.

– Joku on verrannut neulomista katolilaisten rukousnauhaan. Silmu kerrallaan neulominen rauhoittaa ja vie meditatiiviseen tilaan. Voi sanoa, että neulominen on yksi tapa harrastaa mindfullnesia, Janita Koskinen kertoo.

Tämän hetken ykköstrendi ovat islantilaisneuleet.

Tämän hetken ykköstrendi neulontamaailmassa ovat islantilaisneuleet. Etenkin kaarrokevillapaidan neulominen on vienyt väen niin mukanaan, että islantilaisia villalankoja ja pyöröpuikkoja on jopa vaikea saada.

– Islantilaisneuleen voi toki tehdä mistä langasta tahansa, mutta islantilainen villalanka on paitsi lämmintä myös vettä hylkivää, Koskinen kertoo.

Perusneulepaidasta islantilaisneule eroaa myös siinä, että se neulotaan pyöröpuikoilla suljettuna neuleena.

Yleensä neulepaitoihin tehdään ensin etukappale ja takakappale, jotka sitten yhdistetään. Islantilaisneule syntyy sellaisenaan, ja kun lankakin on vielä paksua, on se suhteellisen nopeasti valmis.

Omanlaisensa trendi on myös neulonnan sosiaalisuus. Ompelukerhoja on aina ollut, mutta nykyään yhteisöllisyys on kasvanut ihan uusiin mittoihin netissä.

– Yhteisneulonnat ovat suosittuja virtuaalisia tapahtumia, jossa kaikki tekevät samaan aikaan jotain tiettyä mallia. Netissä voi liittyä myös neulontaryhmiin, jossa jaetaan tietoja ja neulontakuulumisia. Mikäs sen mukavampaa kuin puikottaa menemään samalla kun höpöttää muiden kanssa, Koskinen kertoo.