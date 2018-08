Lapintiira voi lentää vuodessa 70 000 kilometriä — Muuttolintujen lentourakkaa auttavat pään sisäinen paikannin ja kalenteri, silti matka etelään on linnuille rankka

Pahimpia esteitä ovat Välimeri ja Saharan autiomaa. Näillä osuuksilla myötätuulesta on otettava kaikki irti, joten Afrikkaan lentävien lintujen on lähdettävä matkaan jämptisti ajoissa. Uusin haaste muuttolinnuille on muuttuva ilmasto.