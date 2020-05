Yli 70-vuotiaiden koronarajoituksiin tulossa uusia soveltamisohjeita: tapaamisia sallitaan ulkona, kunhan etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uusia soveltamisohjeita yli 70-vuotiaita koskeviin koronarajoituksiin. Niiden puitteissa sallittaisiin ikäihmisten tapaamiset lähinnä ulkoilmassa kahden metrin turvavälit säilyttäen ja hygieniaohjeita noudattaen.

Ohjeiden laatimiseen ponninta antoivat muun muassa vanhuksilta, heidän omaisiltaan, järjestöiltä ja vanhusten parissa työskenteleviltä työntekijöiltä tulleet viestit.

Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä muistuttaa kuitenkin, että hallituksen linjauksen mukaisesti iäkkäiden osalta rajoituksista ei luovuta.

– Mutta kun nyt koronaa on eletty koko kevät, on törmätty siihen, että rajoituksilla on myös varjopuolensa. Sosiaalisten kontaktien välttämisestä ja vierailukielloista toimintayksiköissä seuraa ongelmia muun muassa ikäihmisten mielen hyvinvoinnille ja fyysiselle toimintakyvylle.

Vaikka siis varsinaiset rajoitukset eivät poistu, uusia soveltamisohjeita noudattamalla voidaan tukea ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollistaa yhteydenpitoa omaisiin. Ohjeet pyritään Karppasen mukaan saamaan valmiiksi lähiaikoina.

– Niiden tarkoituksena on antaa kättä pitempää hoivayksiköille sekä kotosalla asusteleville ikäihmisille itselleen, Karppanen sanoo.

Tapaamiskontteja ja pleksitettyjä huvimajoja

Jo nyt hoivayksiköissä on keksitty luovia ratkaisuja siihen, miten ikäihmiset voivat tavata läheisiään. Yksi tällainen on esimerkiksi tapaamiskontti.

– Yhdestä kunnasta kerrottiin puolestaan, että siellä aiotaan palvelutalon pihalla olevaan huvimajaan laittaa pleksit, jolloin siitä voidaan tehdä kesäaikaan tapaamispaikka, Karppanen sanoo.

Karppasen mukaan toimintayksiköissä on ehkä ollut hieman varovaisuuttakin ja rajoituksia on haluttu noudattaa aika tiukasti, jotta ei tulisi mitään ongelmia. Nyt kuitenkin yksiköissä on alettu miettiä erilaisia ratkaisuja ikäihmisten korona-ajan elämään.

Saattohoidossa voidaan tehdä poikkeus vierailukiellosta

Uusissa soveltamisohjeissa suositellaan kahden metrin turvallisuusväliä ikäihmisten tapaamisissa.

– Suosittelemme myös, että tapaamiset tapahtuisivat ulkotiloissa. Siellä on kaikkein helpointa huolehtia riittävästä etäisyydestä ja toisaalta siellä on varmasti riittävä ilmanvaihto.

Karppanen muistuttaa, että saattohoidon kohdalla on tähänkin asti voitu tehdä poikkeus vierailukiellosta myös hoivakodeissa. Ja näin tulee olemaan jatkossakin.

– On tietysti kohtuullista asiakkaalle ja omaisille, että saadaan käydä hyvästelemässä, hän sanoo.

Ikäihmisten rajoitusten soveltamisohjeiden uusimisesta kertoivat aiemmin Ilta-Sanomat ja MTV:n uutiset.