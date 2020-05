Hallitus järjestää tiedotustilaisuuden torstaiaamuna kello 9 – Aiheena uusi yritystuki

Hallitus järjestää tiedotustilaisuuden linjaamastaan uudesta yritystuesta huomenna klo 9, kertoo valtioneuvosto. Tilaisuudessa on ennakkotietojen mukaan paikalla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Hallitus neuvotteli yritysten yleistuesta Säätytalolla keskiviikkoiltana. Neuvottelujen päättymisestä kerrottiin puoli yhdeksän aikoihin illalla.

Neuvotteluissa oli esillä myös ravintoloiden sääntely

Esillä oli myös ravintoloiden sääntely kesäkuusta alkaen, mistä käytävä keskustelu jatkuu ensi tiistaina. Ravintoloiden toiminta voi jatkua 1. kesäkuuta, mutta niille on odotettu esimerkiksi aukioloaikoihin tai asiakasmääriin liittyviä rajoituksia. Myös sitä on julkisuudessa pohdittu, tulisiko ravintolat avata joillain alueilla aiemmin kuin toisilla sen perusteella, että epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata.

Myös erilaisten ravintoloiden tilanteet voivat poiketa toisistaan. Keskiviikkona neuvotteluiden alkaessa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi, että yökerhojen tilanne on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi kahviloiden.

Ravintoloiden toiminnasta käytävä valmistelu jatkuu tartuntatautilain pohjalta. STT:n tietojen mukaan tartuntatautilaki mahdollistaa paremmin alueellisen arvioinnin kuin laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jonka perusteella ravintolat 4. huhtikuuta suljettiin.

Muokattu 13.5. kello 21.08. Lisätty tietoa ravintoloiden sääntelystä.