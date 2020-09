Koronavilkku-sovellus saavutti miljoona latausta vuorokaudessa

"Tällainen latausmäärä on ylittänyt kaikki odotuksemme", THL:n Mika Salminen sanoo.

Maanantaina julkaistua Koronavilkku-sovellusta on ladattu jo miljoona kertaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. Tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitetun sovelluksen toivottiin saavuttavan miljoonan rajapyykin kuukaudessa.

THL:n mukaan miljoonan latauksen raja meni rikki tänä aamuna kello kahdeksan aikaan eli noin vuorokauden sen jälkeen, kun sovellus tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin.

THL:n johtaja Mika Salminen luonnehtii lukua upeaksi.

– Tällainen latausmäärä yhdessä päivässä on ylittänyt kaikki odotuksemme, Salminen sanoo THL:n tiedotteessa.

– Miljoona lataajaa tarkoittaa sitä, että miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus saada nopeasti tieto siitä, ovatko he mahdollisesti altistuneet koronavirustarunnalle. Mitä suurempi käyttäjien joukko on, sitä nopeammin ja varmemmin saamme tartuntaketjuja nopeasti katkottua ja epidemian pysymään kurissa, hän jatkaa.

Koronavilkku tunnistaa toistensa läheisyydessä olleet puhelinlaitteet ja ilmoittaa altistuneille, jos jollain käyttäjistä todetaan koronavirustartunta. Sovellus ei kuitenkaan kerro, mistä, milloin ja keneltä tartunnan olisi voinut saada. Sovelluksen ei ole myöskään tarkoitus korvata esimerkiksi jo käytössä olevia hygienia- ja turvaväliohjeistuksia.

Koronavilkun kehittäjäksi valittiin kilpailutuksessa teknologiayritys Solita. Taustalla toimivan järjestelmän on toteuttanut Kela.

Sovelluksen löytää sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.