"Vaikka olen yli kuusikymmentävuotias, olen notkeampi kuin monet nuoret", sanoo qigongia opettava Helena Hallenberg – Kyseessä on aivojumppa, joka kehitettiin Kiinassa jo ennen ajanlaskun alkua

Kiinassa on tiedetty länsimaita pidempään, että liika istuminen on vaarallista, ja siksi qigongia harrastetaan seisten. Nyt siitä on kehitetty täsmähoitoa aivoille.