Vuorotyötä tekevät yksinhuoltajaäidit pyörittävät arjen palapeliä ja tinkivät tarvittaessa yöunistaan — "Työ on minulle vähän kuin terapiaa"

"Iltavuorot ovat ihan mukavia, mutta se on pitkä aika lapselle olla vuoropäiväkodissa. Sitten ollaan tosi yliväsyneitä eikä saada nukuttua heti, kun tullaan kotiin."

"Olen pyytänyt ergonomista työrytmiä, että ei ole ilta-aamua peräkkäin. Ensinnäkin jo sen takia, ettei lapsi joutuisi olemaan niin pitkään hoidossa."

"Lapsi joutuu joustamaan pienestä asti ihan hirveästi: hänellä ei ole sellaista rytmiä, että tietyt asiat tehdään joka päivä juuri tiettyyn aikaan. (...) Ajattelen, että ehkä lapsi tavallaan kääntää elämässään voimavaraksi, että hän on ihan tuollaisia hulluja aikoja hoidossa."

"Jossakin vaiheessa, kun olin tosi väsynyt tähän työhön, mietin, että [esimerkiksi] vähentäisin tunteja perheen takia. Mutta en ole tehnyt sitä, koska siinä on se taloudellinen puoli. On kuitenkin pakko miettiä, että saa leipää pöytään."

"Jos en ole töissä, pidän kyllä huolen että olen lapseni kanssa. (...) Lapsi on työpäiviäni isän kanssa, sitten hän on vapaapäivät minun kanssani. Vapaapäivinä haluankin olla lapseni kanssa. En halua lähteä mihinkään, esimerkiksi johonkin ravintolaan. En koe, että tarvitsen sellaista."

"Työ on minulle vähän niin kuin terapiaa. Ja varsinkin tällä hetkellä, kun on illan töissä, ei tarvitse huolehtia sillä hetkellä lapsista ja tietää, että he ovat hyvässä hoidossa (vuoropäiväkodissa)."

Sitaatit on julkaistu osana Sanna Moilasen väitöskirjatutkimusta. Niitä on hieman muokattu, ettei vastaajaa voi tunnistaa.