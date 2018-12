Voisiko Suomen kansallismakeiseksikin julistettu salmiakki olla syypää siihen, että Suomi on YK:n raportin perusteella maailman onnellisin maa? Tätä ajatusta pyörittelee yhdysvaltalainen toimittaja Mark Binelli laajassa artikkelissaan The New York Time Magazine -lehdessä lokakuun lopulla.