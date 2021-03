Suomessa on siirrytty poikkeusoloihin, hallitus antoi myös esityksen ravintoloiden sulkemiseksi tilapäisesti

Suomessa on siirrytty poikkeusoloihin. Valtioneuvosto on todennut poikkeusolot yhteistyössä presidentin kanssa.

Valtioneuvoston yleisistunnossa on annettu lisäksi esitys laista ravintoloiden sulkemiseksi.

Hallitus on kaavaillut kolmen viikon ravintolasulkua ensi maanantaista lähtien suuressa osassa maata. Sulkemisesta päättää eduskunta. Asialla on kiire, sillä eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on kertonut, että lain käsittely vie minimissään neljä päivää.