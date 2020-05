Karhun rasva on haluttua parranajoon – Käsin tehdystä kotimaisesta saippuasta tuli valistuneen kuluttajan uusi trendiostos

Käsintehty palasaippua houkuttaa tiedostavia kuluttajia. Se on monikäyttöisempi kuin usein mielletään.

Käsin tehty saippua on selvästi ollut nouseva trendi jo useamman vuoden.

– Meitä saippuankeittäjiäkin on tullut jatkuvasti lisää, se on hienoa. Yhä useampi välittää siitä, mitä heidän kotoaan menee viemäriin ja miettii, mitä he haluavat omalle iholleen päästää, Sola saippuan yrittäjä Leila Tuononen, 48, sanoo.

Kalifornialaistaustaisen Christiana Harlen alun perin Polvijärvelle perustama Sola saippua juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivalta. Tuononen upotti kätensä saippuakattilaan ensi kertaa noin kahdeksan vuotta sitten.

– Olin juuri muuttanut tänne Juukaan ja etsin vielä itselleni uutta ammatillista suuntaa. Kuulin Sola saippuan olevan myynnissä ja ajattelin heti, että siinä voisi olla minun juttuni. Luonto ja yrtit olivat jo valmiiksi lähellä sydäntäni, ja Christiana perehdytti minut saippuan saloihin.

Saippuan valmistaminen lähtee liikkeelle erilaisten rasvojen ja öljyjen mittaamisesta kattilaan. Kun ne on sulatettu, lisätään joukkoon vesi ja lipeä. Syntyy kemiallinen reaktio, jossa emäksinen lipeä muuttaa rasvan glyseroliksi ja saippuaksi. Kun saippua on valmista, se ei sisällä enää lipeää.

– Sola saippuan erikoisuus on, että valmistamme saippuan perinteisellä, niin kutsutulla keittomenetelmällä. Siinä seosta keitetään kattilassa useita tunteja, jolloin lipeä poistuu heti ja saippua on jo muotteihin laitettaessa valmista. Kylmämenetelmällä saippua joutuisi kypsymään hyllyssä viikkoja, Tuononen avaa.

Erilaisten eteeristen öljyjen ja kasvien hyödyntäminen saippuassa on kiehtova osa työtä. Tuononen pitää siitä, että esimerkiksi käytetyt yrtit tuntuvat, tuoksuvat ja näkyvät valmiissa saippuapalassa. Eikä valmis palasaippua ole vain käsien pesua varten: Tuonosen mukaan sama saippuapala sopii niin kasvojen, vartalon kuin hiustenkin pesemiseen, sheivaamiseen, pyykinpesuun ja vaikkapa astioiden tiskaamiseen metsäretkellä.

– Erityisesti karhun rasvasta valmistettu erikoissaippua on kysytty tuote parranajoon. Siitä syntyy ominaisuuksiltaan hyvä saippua, ja kyllähän majesteettinen ja kunnioitusta herättävä karhu vetoaa ihmisiin muutenkin, Tuononen pohtii.

Yritysidea on puuttunut

Käsin tehtyä saippuaa valmistuu myös liperiläisen Marjo Räsäsen, 48, saippuapajassa Viinijärvellä. Räsäsen Onnenpussi-yritys on valmistanut palasaippuoita vuodesta 2011. Räsänen kertoo päätyneensä saippuayrittäjäksi osin sattuman ohjaamana, joskin yrittäjyys oli ollut haaveissa jo pidempään. Vain yritysidea puuttui.

– Minua pyydettiin töissä ohjaamaan ryhmälle saippuan valmistusta, ja sitä varten opettelin homman itse. Siinä ensimmäisiä saippuapaloja valmistaessani sain idean saippuasarjasta, jossa olisi joka kuukaudelle oma, vuoden kiertoa kuvastava palasaippua.

Räsänen ryhtyi tuumasta toimeen. Saippuan valmistuksessa häntä kiehtoo erityisesti esteettisyys ja se, että jokainen leikattu saippuapala on hieman erilainen. Lisäksi työssä saa käyttää luovuutta ja valmistaa juuri sellaisia tuotteita kuin itse haluaa.

– Kuukausisaippuasarjaan kuului Helmikuu-niminen suolasaippua. Sitä käyttäessäni huomasin, että se sopi todella hyvin atooppiselle iholleni. Samaa kuulin asiakkailta. Valikoiman kehittyessä kuukausisarja jäi pois, ja suolasaippuoista on tullut erityisen tärkeä osa valikoimaa.

Petra Mustonen Saippuan teko lähtee liikkeelle öljystä tai muusta rasvasta, kertoo Marjo Räsänen.

Suolasaippuan tekeminen eroaa tavallisen saippuan tekemisestä siinä, että tekoprosessin aikana seokseen lisättävä merisuola saa saippuan kovettumaan nopeasti, ja siksi sen tekeminen on tarkkaa puuhaa. Räsäsen mukaan suola sitoo ihoon kosteutta, kuorii miedosti ja neutralisoi bakteerien aiheuttamaa hienhajua.

– Käytän saippuoissa myös esimerkiksi koivunmahlaa, hunajaa ja hoitoturvetta. Ne ovat hoitavia ainesosia ja viimeistelevät saippuan, mutta kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle hyvistä rasvoista ja öljyistä. Hunajaa ja mehiläisvahaa lukuun ottamatta kaikki käyttämäni ainesosat ovat vegaanisia.

Räsänen uskoo, että käsityönä valmistetun saippuan kasvava suosio liittyy luonnollisuuden tavoitteluun, zero waste -ajatteluun ja siihen, että ihmiset ovat yhä valveutuneempia lukemaan ostamiensa tuotteiden ainesosaluetteloita.

– Ihmiset eivät enää tyydy kantamaan kaupasta kotiin säilöntäainevettä pumppupullossa. Näkisin trendin paluuna alkujuurille, yksinkertaisuutta osataan taas arvostaa. On myös ollut hauska huomata, kuinka moni on nyt löytänyt saippuan tekemisen harrastuksena, Räsänen sanoo.