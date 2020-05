Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt 252 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kuolleiden määrä kasvoi tiistain lukemista kuudella.

Koronaviruksen vuoksi Suomessa on sairaalahoidossa 188 ihmistä. Heistä 44 tarvitsee tehohoitoa. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on laskussa, sillä tiistaina hoitoa tarvitsi 195 ihmistä, joista 48 oli tehohoidossa.

THL:n mukaan Suomessa on nyt 5 573 varmistettua koronavirustartuntaa. Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntaluku on 2 060. Toiseksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa niitä on nyt 640. Espoossa on 51 uutta tartuntaa.

Essoten alueella uusi tartuntoja ei ole ollut yli viikkoon eikä sairaalahoidossa ole enää ketään.