Millaisesta astiasta juot kahvisi? — Vastaa kyselyyn

Kahvikuppi on arjen tärkeä esine.

Joillakin se on siro ja kultareunainen, toisilla kolhuja ja naarmuja saanut. Oma kahvikuppi on esine, jonka parissa tulee vietettyä useita hetkiä päivän aikana. Ei ole samantekevää millainen se on, vai onko sittenkin?

Juotko kahvisi mieluiten mukista vai kupista, ja miten sinulle on valikoitunut juuri se astia, josta juomasi nautit? Vastaa suureen kahvikuppikyselyyn tästä linkistä.