Yön uutiskooste Suomesta ja maailmalta, lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Maskipakko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tulee voimaan

Helsingin seudun liikenne HSL edellyttää tästä päivästä lähtien joukkoliikennevälineissään kasvomaskin käyttöä. HSL perustelee maskipakkoa muuttuneella koronaepidemiatilanteella.

Maskien käyttö koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Kasvosuojainta ei tarvitse käyttää, mikäli sen käytölle on terveydellinen este. Terveystiedoista ei vaadita selvitystä, vaan oma ilmoitus asiasta riittää.

Turun seudun joukkoliikennejärjestelmä Fölissä ja Tampereen seudun joukkoliikennejärjestelmä Nyssessä maskipakko tulee voimaan maanantaina. Myös useat muut joukkoliikenneyhtiöt ovat ilmoittaneet edellyttävänsä maskin käyttöä kulkuvälineissään.

Korona-ajan neulomisbuumi ei laannu

Neulomisen suosio on ollut Suomessa kasvussa jo pidemmän aikaa, ja koronapandemian myötä suosio on räjähtänyt varsinaiseksi buumiksi. Lankoja on myyty ja myydään edelleen paljon enemmän kuin ennen korona-aikaa, Lankamaailma- ja Lankava -yrityksistä kerrotaan.

Suomalaisten käsityöharrastamista tutkinut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna Rauhala löytää korona-ajan neulomisinnolle useita syitä. Lisääntynyt vapaa-aika on mahdollistanut sen, että neulomiselle on ollut tavallista enemmän aikaa, ja harrastuksesta kiinnostuneet ovat vihdoin ehtineet opetella taidon. Käsitöiden tekeminen voi myös rauhoittaa mieltä ja helpottaa ahdistusta.

Nälänhätä uhkaa suurta osaa syyrialaisista sodan 10-vuotispäivän alla

Tilanne Syyriassa on edelleen todella huono, vaikka taistelut maata piinanneessa sodassa laantuivat viime vuonna, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart.

Syyrian konfliktin alusta tulee maanantaina kuluneeksi 10 vuotta. Viime vuosi oli kuolonuhrien osalta sodan lauhin vuosi, mutta väkivaltaisuuksien tilalle on tullut vaikea talouskriisi ja nälänhätä. YK:n mukaan noin 60 prosentilla Syyrian väestöstä ruokaturvallisuus on uhattuna.

Vaikka presidentti Bashar al-Assadin hallinto on päässyt viime vuosina sodassa ratkaisevasti niskan päälle, ei sillä yhäkään ole hallussaan kuin noin kaksi kolmasosaa maasta. Stewartin mukaan todellista loppua sodalle ei ole näköpiirissä.

Brittipoliisi sai syytteet maaliskuun alussa kadonneen naisen sieppauksesta ja murhasta

Britanniassa Suur-Lontoon poliisissa toiminutta poliisimiestä syytetään maaliskuun alussa kadonneen naisen sieppauksesta ja murhasta. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja brittilehti Guardian.

Syytteiden nostamisesta kerrottiin perjantaina. Poliisi oli kertonut aiemmin samana päivänä, että myöhään keskiviikkona metsästä löytynyt ruumis oli tunnistettu maaliskuun kolmantena päivänä kadonneeksi 33-vuotiaaksi naiseksi.

Poliisin mukaan murhasta syytetään diplomaattikohteita turvaavassa yksikössä toiminutta 48-vuotiasta poliisimiestä. Mies pidätettiin tiistaina ja hänen on määrä astua oikeuden eteen jo tänään lauantaina.

Tapaus on aiheuttanut viime aikoina suurta kohua Britanniassa. (Lähde: AFP)

Bernie Sanders syyttää Amazonin estävän työntekijöidensä järjestäytymisaikeet - haluaa yhtiön perustajan Jeff Bezosin senaatin kuultavaksi

Yhdysvalloissa demokraattisenaattori Bernie Sanders haluaa Amazonin perustajan Jeff Bezosin keskiviikkona senaatin budjettikomitean kuultavaksi yhtiön työntekijöiden järjestäytymissuunnitelmien vuoksi.

Vermontilaissenaattori syyttää Amazonin yrittävän estää työntekijöidensä aikeet muodostaa ammattiliitto Alabamassa ja täten myös työntekijöiden pyrkimykset neuvotella yhdessä paremmista palkoista, työsuhde-eduista ja työoloista.

Bezos ei kuitenkaan ole osallistumassa ensi viikon kuulemiseen, kertoi Sandersin edustaja uutiskanava CNN:lle.

Amazonia on vuosien varrella kritisoitu huonoista työoloista yhtiön varastoissa ja jakelussa. (Lähde: AFP)

Toronto kauppasi Mikko Lehtosen Columbukseen - sai vaihtokaupassa Veini Vehviläisen

Jääkiekon NHL:ssä tehtiin perjantaina suomalaispelaajien kauppa, kun Toronto Maple Leafsissa alkukauden pelannut Mikko Lehtonen siirtyi Columbus Blue Jacketsiin ja toiseen suuntaan siirtyi Veini Vehviläinen.

27-vuotias Lehtonen pelaa NHL:ssä ensimmäistä kauttaan ja hän on pelannut alkukauden aikana yhdeksän ottelua tehoilla 0+3. Columbus kertoo verkkosivuillaan, että puolustajana pelaava Lehtonen liittyy joukkueen vahvuuteen saatuaan työlupa-asiat kuntoon ja selvitettyään koronakaranteenin.

Columbuksesta Torontoon matkaava Veini Vehviläinen on 24-vuotias maalivahti, joka pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Vehviläinen debytoi hiljattain NHL:ssä.

Lascelles pelasti Newcastlelle viime hetken tasoituksen

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Jamaal Lascellesin viime hetken maali pelasti tärkeän tasapelin uhkaavan lähellä putoamisrajaa sinnittelevälle Newcastlelle.

Lascellesin 1–1-maali syntyi perjantai-illan ottelussa Aston Villaa vastaan lisäajan neljännellä minuutilla. Vain hetkeä aiemmin, pelin 86. minuutilla, Aston Villalle oli kirjattu voittomaalilta näyttävä osuma, kun pallo kimposi Newcastlen maaliin joukkueen omasta puolustajasta Ciaran Clarkista.

Newcastle on jäänyt ilman voittoa viidessä viimeisimmässä valioliigaottelussaan. Se on sarjataulukossa 28 pisteellään vain kaksi pistettä edellä putoamisrajaa parhaillaan määrittävää Fulhamia. (Lähde: AFP)