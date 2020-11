Kirjastot ja liikuntapaikat menossa kiinni pääkaupunkiseudulla, toinen aste etäopetukseen – Epidemia halutaan hallintaan muutaman viikon tehokuurilla

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että pääkaupunkiseudulle on tulossa uusia, aiempaa huomattavasti järeämpiä rajoituksia pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi.

Vapaavuoren mukaan valmisteilla on muun muassa kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen. Käytännössä kiinni ovat menossa muun muassa kirjastot ja kaikki liikuntatilat kuten uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja palloiluhallien tilat. Samoin työväenopistot, kulttuuritalot ja nuorisotilat sulkevat ovensa. Myös koulujen tilojen iltakäyttö keskeytetään.

Lisäksi toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen.

Käyttöön otetaan Vapaavuoren mukaan käytännössä koko kaupungeilla oleva keinovalikoima lukuun ottamatta peruskoulun ja varhaiskasvatuksen siirtoa etäopetukseen. Rajoituksista ja voimaantuloaikataulusta tehdään tarkemmat päätökset torstaina ja tiedotetaan perjantaina.

Rajoitusten on määrä tulla voimaan muutaman viikon määräajaksi.

– Tarkoitus on, että muutaman viikon tehokuurilla, tiukemmilla otteilla voitaisiin saada tämä tällä hetkellä käynnissä oleva, hyvin huolestuttava kehitys talttumaan, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vapaavuoren mukaan järeämpiä toimia tarvitaan, koska sairaalahoidon tarve on kasvanut. Lisäksi on tullut ilmi huolestuttavia tartuntatapauksia hoiva- ja asunnottomien yksiköissä. Myös tartuntojen jäljitys on ruuhkautunut, ja liian moni ei ole noudattanut suosituksia.

– Näyttää siltä, että pelkkä asteittain tiukkeneva ote ei riitä, vaan tarvitsemme kunnon herätyksen, Vapaavuori sanoi.

Hänen mukaansa jokaisen on nyt ymmärrettävä, että vastuu on tässä tilanteessa paitsi itsestä, myös muista.

Positiivisten näytteiden osuus jo neljä prosenttia

Positiivisten koronavirusnäytteiden osuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella otetuista näytteistä nousi viime viikolla neljään prosenttiin, kertoi Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotustilaisuudessa. Kehitys on Tuomisen mukaan huolestuttava.

Viime viikon aikana Husin alueella todettiin 1 533 koronavirustartuntaa. Edellisen viikon aikana tartuntoja oli 992.

Yli 40-vuotiailla todettujen tartuntojen osuus on viime viikkoina selvästi lisääntynyt. Viime viikolla yli 40-vuotiailla todettiin 658 tartuntaa. Ylen haastattelussa tiedotustilaisuuden yhteydessä Tuominen arveli, että muutos voi johtua sekä perhepiirissä tulleista tartunnoista että mahdollisesta väsähtämisestä rajoituksiin.

Myös sairaalahoidon tarve alueella on lisääntynyt selvästi varsinkin viime viikon lopulta lähtien. Viimeisen vuorokauden aikana koronapotilaiden määrä on Tuomisen mukaan Husin sairaaloissa lisääntynyt 15 prosenttia. Tällä hetkellä koronan vuoksi hoidettavana on vuodeosastoilla 42 potilasta ja tehohoidossa viisi.

Järeämmät rajoitustoimet ovat Tuomisen mukaan nykytilanteessa tarpeen.

– Mitkään toimet eivät käskyinä auta, jos niitä ei myös noudateta. Vetoan nyt oikeasti kaikkiin: käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä, peskää kätenne, Tuominen painotti tilaisuudessa.

– Vain etäisyyden lisäämisellä ja kontaktien määrän vähentämisellä tämä tilanne saadaan hallintaan.

Koronatestiin pääsee Tuomisen mukaan tällä hetkellä nopeasti, ja tuloksen saa alle vuorokaudessa. Jäljittämisessä on kuitenkin haasteita.

Hus nosti maanantaina valmiustasonsa täysvalmiuteen. Sairaaloissa varataan lisää vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja koronaviruspotilaille ja ei-kiireellistä toimintaa ollaan valmiita vähentämään jo lähiaikoina.

Vapaavuori: Yhteistyössä parantamisen varaa

Hallitus on patistanut Uuttamaata ottamaan käyttöön tiukempia rajoituksia. Valtioneuvosto on aiemmin linjannut leviämisvaiheeseen sopivista toimista, ja Uudellamaalla ei vielä ole otettu niitä kaikkia käyttöön.

Vapaavuorelta kysyttiin tilaisuudessa myös siitä, miten hallituksen ja kaupungin välinen yhteistyö on toiminut. Vapaavuoren mukaan valtiovallan ja isojen kaupunkien, mukaan lukien Helsingin, välinen yhteistyö ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla epidemian aikana ja parantamisen varaa olisi vielä.

Vapaavuori ei hyväksy kritiikkiä siitä, että pääkaupunkiseudulla olisi toimittu koronarajoitusten käyttöönotossa liian hitaasti.

– Tässä on toimittu joka viikko silloisen tilanteen mukaisesti, ja se on aina peilattu valtioneuvoston omiin linjauksiin ja niihin samoihin maan parhaisiin asiantuntijoihin, mitä myös valtioneuvosto itse käyttää, hän sanoi Ylen haastattelussa tiedotustilaisuuden yhteydessä.

Hän korostaa, että koronarajoitusten pitää valtioneuvoston omien strategioidenkin mukaan olla oikeasuhtaisia. Sen vuoksi viime viikolla ei vielä tehty päätöstä esimerkiksi kaikkien julkisten tilojen sulkemisesta.

– On tärkeää huomata, että hallituksen omissakin linjauksissa kiinnitetään huomiota siihen, että kyse on kokonaisharkinnasta. Siitä, että toimenpiteet eivät voi olla liian rajuja, vaan pitää ottaa huomioon myös niiden kielteiset vaikutukset ihmisten elämään.

Marin: Viimeinen hetki toimia

Pääministeri Sanna Marin kiitteli rajoitustoimia tuoreeltaan Twitter-tilillään.

Marinin mukaan nyt on "viimeinen hetki toimia nopeasti pahenevan pääkaupunkiseudun koronatilanteen kääntämiseksi". Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen tänään kerrotut koronarajoitustoimet ovat painavia ja tarpeen, Marin kirjoittaa.

Marin osoitti tviitissään kiitokset Tuomiselle, Vapaavuorelle, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle sekä Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljaselle.