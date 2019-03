Useampi kuin joka kymmenes pari on yhdessä ennen kaikkea taloussyistä — "Huonon rahatilanteen takia ei ole voinut erota"

Sanotaan, että raha pyörittää maailmaa.

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan raha pyörittää myös tuhansia suomalaisia parisuhteita — osa pareista on yhdessä vain taloussyistä.

Ex-vaimo vei miltei perikatoon ostoksillaan ja rakastajillaan. — 52-vuotias mies

Tutkimustuloksen innoittamana kysyimme lukijoilta kommentteja aiheesta Kaakon Viestinnän, Etelä-Suomen Median ja Väli-Suomen Median verkkolehdissä.

Leijonanosa verkkokyselyyn vastanneista kertoi, ettei ole ollut kehnossa suhteessa rahan takia, mutta pieni vähemmistö vastasi toisin.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu 52-vuotias mies:

— Olen ollut (huonossa suhteessa rahan takia). Ex-vaimo vei miltei perikatoon ostoksillaan ja rakastajillaan.

Vähemmistöön lukeutuu myös 51-vuotias nainen.

— Jos olisi ollut taloudellisesti mahdollista lähteä, en olisi jäänyt parisuhteeseen. Koko omaisuus oli kuitenkin käytännössä puolison nimissä.

Myös 44-vuotias nainen kertoi olleensa parisuhteessa taloussyiden takia.

— On ollut joskus huono parisuhde. Huonon rahatilanteen takia ei ole voinut erota, kun kummallakaan ei olisi ollut yksinään varaa senkään vertaa.

Niin ikään 44-vuotias nainen taas sanoi, että hänen ex-miehensä yritti elää hänen siivellään.

— Hän on pihi ja minulla hieman paremmat tulot. Jouduin olemaan tiukkana, että hänkin maksoi osuutensa.

”Ei sitä itsekkyyden määrää jaksanut”

Luotonhallintayritys Intrumin teettämän kyselyn mukaan keskimäärin 17 prosenttia eurooppalaisista vastaajista pitää raha-asioita syynä siihen, etteivät he ole lopettaneet parisuhdetta. Suomessa näin sanoi 14 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastasi yli 24 000 ihmistä 24:stä Euroopan valtiosta.

Ranskassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa prosenttiluvut olivat keskiarvoa korkeammat: ranskalaisista 23, espanjalaisista 21 ja briteistä 19 prosenttia ilmoitti talouden pitävän heitä kiinni parisuhteessa.

Miehet sanovat naisia useammin, että talousmurheet ovat estäneet heitä päättämästä suhdetta. Näin totesi 18 prosenttia eurooppalaisista miehistä ja 15 prosenttia naisista.

Toisaalta 14 prosenttia kaikista ja 12 prosenttia suomalaisista vastaajista sanoi, että raha on ollut eron syynä.

All Over Press Suomalaistutkimuksen mukaan pelkästään raha ei saa puolisoita pysymään yhdessä.

Verkkolehtien kyselyssä pieni osa vastaajista kertoi, että raha on vaikuttanut suhteen kariutumiseen.

— On kariutunut (suhde rahan takia). Ei sitä itsekkyyden määrää jaksanut. Yhteisen lapsen jututkin sain minä maksaa, kommentoi 46-vuotias nainen.

— On vaikuttanut. Mies valitti, että palkkani on pieni eikä hän jaksa vetää kivirekeä. Mies löysi uuden parisuhteen, jossa nainenkin tienaa hyvin, ja on tyytyväinen. Niin olen minäkin uudessa suhteessani, jossa ansaitsemme suunnilleen saman summan kuukaudessa, kertoi 64-vuotias nainen.

Joidenkin kyselyyn vastanneiden mukaan ero johtui siitä, ettei toinen osapuoli osallistunut kuluihin.

— Toinen maksatti kaiken minulla. Lopulta kyllästyin ja lähdin, sanoi 34-vuotias nainen.

— Pummaaminen ja valehtelu rahasta aiheutti sen, että vaihdoin lukot ja sai tulla vain tavarat hakemaan, kertoi 48-vuotias mies.

Rakasta yhteistä mökkiä ei haluta osittaa

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula aprikoi, mahtavatko Intrumin teettämän tutkimuksen tulokset pitää paikkansa. Hän itse sai hieman erilaisia tuloksia tutkiessaan lapsiperheiässä olevia suomalaispareja 2013.

Tutkimuskohteena oli 10 000 satunnaisotoksella valittua miestä ja naista, jotka olivat solmineet avo- tai avioliiton vuonna 2005. Kontula tarkasteli sitä, miksi parit olivat yhä yhdessä tai eronneet. Tutkimus toi esille, ettei rahalla pidetä suhdetta yllä.

— Sekä miehistä että naisista vain kaksi prosenttia kertoi, että taloussyyt vaikuttavat siihen, että puolison kanssa pysytään yhdessä, vaikka on ristiriitoja.

Kontulan mukaan raha oli myös harvoin syynä eroon.

— Yksitoista prosenttia naisista ja kuusi prosenttia miehistä sanoi, että talousongelmilla oli merkitystä siihen, että he olivat eronneet.

— Harvoin pariskunnat ilmaisevat suoraan, että he ovat yhdessä vain rahan takia, kertoo Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, erityistason psykoterapeutti Heli Vaaranen.

Ajoittain Vaarasen tietoon tulee kuitenkin tapauksia, joissa käy selvästi ilmi, että pari on yhdessä lähinnä taloudellisten syiden takia.

— Oma koti, vene tai mökki voi olla niin rakas ja tärkeä, etteivät puolisot halua sitä osittaa. Raha-asiat ovat hyvin tunneperäisiä, Vaaranen alleviivaa.

Varsinkin iäkkäämmille ja kauan yhdessä olleille pareille on voinut syntyä yhteiseen omaisuuteen syvä tunneside. Tällöin omaisuus voi olla yhdessä pitävä voima, vaikka suhde olisi muuten karikolla.

All Over Press Taloudelliset huolet vaikuttavat merkittävästi parisuhteeseen.

Raha luo paljon jännitteitä suhteisiin

Vaaranen arvioi, että myös parien välinen taloudellinen riippuvuus voi olla joskus keskeisenä syynä siihen, miksi osapuolet eivät halua erota.

— Jos pariskunnalla on keskinäinen taloudellinen riippuvuus, on pohdittava, onko muutakin epätervettä taustalla. Jompikumpi voi pelätä, ettei selviydy ilman toista. Tai hän ei ehkä uskalla mennä töihin ja elättää itseään, Vaaranen pyörittelee.

Syvä taloudellinen riippuvuus ei ole vakaan, onnellisen suhteen resepti. Taloudellinen epäsuhta parisuhteessa tuo helposti maksavalle osapuolelle ajatuksia epäoikeudenmukaisuudesta, Kontula huomauttaa.

— Kaikki kytkeytyy parisuhteessa oikeudenmukaisuuteen, Kontula korostaa.

— Nykyään molemmat puolisot olettavat toisen osallistuvan suhteessa rahankäyttöön. Jos toinen maksaa kaiken, maksaja voi alkaa kysyä, onko tämä oikein.

Vaarasen saamien yhteydenottojen perusteella raha on aihe, joka luo paljon jännitteitä seurustelusuhteisiin.

Talousasiat voivat johtaa myös eroihin varsinkin, jos toinen osapuoli käyttää rahaa vastuuttomasti.

— Etenkin nuoremmat parit voivat erota suurelta osin raha-asioiden takia. Kun toinen ottaa pikavippejä ja pelivelkoja, suhde voi ajautua karikolle.

— Kun on yhteinen perhe ja suunnitellaan yhteistä elämää, luottamuskysymyksenä on se, miten osapuolet käyttävät rahaa ja ottavat lainaa. Kun toinen rikkoo luottamuksen tuhlaamalla, sitä voi olla vaikea saada enää takaisin, Vaaranen sanoo.