Uudenmaan liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan vielä tänään – perustuslakivaliokunta ottanut asian käsittelyyn

Perustuslakivaliokunta on kokoontunut tänään aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoi ennen kokouksen alkua STT:lle, että toiveena on edelleen, että mietintö saataisiin iltapäivällä täysistuntosaliin, jossa se on ainoassa käsittelyssä.

Liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan heti, kun eduskunta on hyväksynyt ne.

Lisäksi perustuslakivaliokunnalla on käsittelyssä tänään terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoite. Myös työvelvoitetta koskeva mietintö on tarkoitus saada vietyä tänään saliin, jossa se olisi ainoassa käsittelyssä.