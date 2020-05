Kelluntaliivejä, melontaliivejä ja paukkuliivejä – Näin hankit oikeanlaiset liivit turvalliseen veneilyyn

Asta Tenhunen Perinteinen pelastusliivi kannattalee hyvin pinnalla, siinä on päälle kannake ja se on aina kirkkaanvärinen, jotta apu löytää luokse.

Pelkkä kelluke kuten vesijuoksuvyö tai kelluntaliivi ei aina riitä varmistamaan turvallisuutta vesillä. Suomessa on viime vuosina hukkunut ihmisiä myös vesijuoksuvyön kanssa tai kelluntaliiveissä.

Vesiturvallisuusasioita tuntevat palomiehet testasivat vesijuoksuvyön, kelluntaliivin ja pelastusliivin eroja. Kaikilla on laaja kokemus pintapelastuksesta ja veneilystä ja osalla myös pelastussukelluksesta.

Palomiehet löysivät heti ominaisuuksia, miten vesijuoksuvyössä tai kelluntaliivissä voi hukkua.

– Vesijuoksuvyö on selvästi urheiluväline, ei kellunta- eikä pelastusliivin korvike, Harri Saastamoinen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sanoo.

– Vyö kelluttaa, kun on pystyasennossa, mutta mahalleen kaatuneen on hankala nousta sillä parempaan asentoon, Pekka Nevalainen ja Jouni Ruutiainen arvioivat.

Asta Tenhunen Harri Saastamoisella (vas.) kelluntaliivit ja Pekka Nevalaisella (oik) pelastusliivit, joissa korkea kelluttava kaulus varmistaa, että pää pysyy pinnan yllä. Liiveistä on helppo saada ote ja auttaa toista.

Jos vesijuoksija kaatuu aallokon tai oman kompuroinnin takia, ylös nouseminen vaatii lihasten hallintaa, ketteryyttä ja kohtuullista peruskuntoa.

Palomiesten mukaan on vaarallista tuudittautua siihen, ettei vesijuoksuvyön kanssa voisi hukkua. He saavat tukea myös Kuluttajavirastolta, jonka mukaan vesijuoksuvyötä ei saa mainostaa ja myydä kelluttavana turvallisuusvälineenä, vaan ainoastaan urheiluvarusteena.

Luonnonvesissä etenkin huonokuntoisen kannattaa siksi ymmärtää rajansa ja tutustua vyön ominaisuuksiin.

– Vesijuoksuvyön noste on alhaalla selässä. Jos sen kanssa kaatuu tai väsyy pitämään pystyn asennon, vyö nostaa takapuolta ylös ja painaa kasvot veteen, Saastamoinen kuvailee.

– Kokematon varmasti hätääntyy, kun vyön noste painaa päätä veden alle. Pinteestä nouseminen vaatii selkälihaksiin voimaa.

Asta Tenhunen Paukkuliivi eli ilmatäytteinen pelastusliivi nostaa pään jopa toistakymmentä senttiä ylös vedenpinnasta, eli sen kelluttavuus on erittäin hyvä. Jouni Ruutiainen kokeili paukkuliivien kelluttavuutta.

Palomiehet löysivät kikan, joka heidän mukaansa pitäisi opettaa kaikille luonnonveteen lähteville vesijuoksijoille.

– Jos väsyy tai tulee kramppi tai muita ongelmia, vesijuoksuvyö kannattaa kääntää mahapuolelle. Kun vyötä ei avaa, vaan pyöräyttää soljen selkään ja kellukkeen mahalle, vyön kelluttavuus riittää kellumiseen ja sillä voi uida mahallaan, palomiehet neuvovat.

Kelluntaliiveissä hukkumiset liittyvät samaan väärään luuloon, että ne aina kelluttavat.

– Jos kelluntaliivi on painoon nähden liian pieni, sen kelluttavuus ei riitä. Toinen ongelma on, että jos liivin vyö on löysällä, se nousee vedessä korviin eikä auta, Saastamoinen sanoo.

Asta Tenhunen Kun kelluntaliivin haararemmi ei ole kiinni tai vyö on löysällä, liivit nousevat vedessä kasvoille.

Kelluntaliivejä myydään myös nimillä veneilyliivit tai melontaliivit. Ne ovat eri asia kuin pelastusliivit. Yksi pelastusliivien alalaji ovat paukkuliivit, jotka ovat ilmalla täyttyvä malli pelastusliiveistä.

Pelastusliivit on tärkein turvaväline vesille ja pelastaisi oikein käytettynä kymmenien ihmisten hengen vuosittain.

–·Pelastusliivit ja paukkuliivit kääntävät veteen joutuneen selälleen, kasvot pois vedestä, Timo Rissanen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta neuvoo.

Veneilyliivi vain kelluttaa siinä asennossa, jossa veteen pudonnut on, mutta ei korjaa asentoa eikä liivin kelluttavuus pidä pinnalla aallokossa.

Asta Tenhunen Kotilaiturille tai rantamökin terassille kannattaa hankkia heittoliina. Sillä voi yltää auttamaan ihmistä veden varasta ilman, että täytyy mennä itse veteen.

Asta Tenhunen Kellunta- ja pelastusliivit toimivat oikein vain silloin kuin niiden remmit on kiinnitetty käyttöohjeiden mukaisesti paikoilleen.

Kelluntaliivit ovat kevyt kelluntaväline, joka riittää täyttämään lain vaatimuksen, että jokaisella moottoriveneessä olevalle pitää olla kelluntapukine. Kelluntaliivit eivät kuitenkaan vastaa turvaominaisuuksiltaan pelastusliivejä.

Moni veneilijä luulee kellunta- ja veneilyliivejä turvallisemmiksi kuin ne ovat. Kelluntaliivit eivät ole riittävä turvavaruste lapselle tai uimataidottomalle.

Esimerkiksi tajuton tai huonokuntoinen voi hukkua, jos liivi ei käännä selälleen niin, että kasvot pysyvät pois vedestä.

–·Pelastusliivi valitaan painon mukaan. Lapsellekin pitää olla sopivan kokoinen liivi. Liian iso nousee korviin ja kasvojen eteen.

Asta Tenhunen Paukkuliivit tulee huoltaa eli osat tarkistaa vuosittain joko huollossa tai itse.

Asta Tenhunen Pelastusrenkaiden hinnat ovat laskeneet viime vuosina, joten ei ole iso panostus hankkia sellaista mökille tai matkaveneeseen.

Paukkuliivit ovat yksi erikoismalli pelastusliiveistä. Niiden suosio on lisääntynyt huomattavasti aktiiviveneilijöillä, sillä paukkuliiviä on kevyt ja vaivaton käyttää.

Ne ovat turvaominaisuuksiltaan pelastusliivien veroiset, vaikka kiinteän kellukkeen tilalla on kaasuseoksella täyttyvä pussi.

– Paukkuliivi toimii joko käsilaukaisulla tai automaattipatruunalla. Patruuna, varmistussokka ja liivin hihnat pitää tarkistaa talven jäljiltä, Rissanen muistuttaa.

Paukkuliivit vaatii vuosittaisen tarkastuksen ja perushuollon, jonka oppii tekemään itsekin.

Jos paukkuliivin jättää huoltamatta, se ei välttämättä täyty kaasulla veteen joutuessaan tai kellukepussi voi vuotaa taitteesta.

Kirjoitus perustuu Savon Sanomissa 2.8.2009 ja 22.6.2012 julkaistuihin artikkeleihin.