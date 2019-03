Laihduttaminen ei ole rakettitiedettä mutta vaatii kovaa työtä. Erilaisia ohjeita tulvii joka puolelta, ja osa niistä on täyttä pötyä. Esimerkiksi "syö vähemmän kuin kulutat" ei monen kohdalla toimi.

Tässä jutussa ei kerrota, miten laihdutat kesäksi. Jos olet terve ja sinulla on ennestään terveelliset elämäntavat, saatat kyllä hyvinkin onnistua halutessasi pudottamaan muutaman kilon ennen rantakelejä. Mutta jos pudotettavaa on paljon ja elämäntavoissa on enemmänkin korjaamista, lyhyet dieetit aiheuttavat enemmän harmia kuin hyötyä.

— Ihmisellä, joka on vuosia kamppaillut painonsa kanssa ja joka on yrittänyt dieettejä ja kuureja, on aineenvaihdunta hidastunut ja kehon kokonaiskuormitus ja stressitila korkealla. Jos sitä lähdetään kuormittamaan lisää dieetillä, laihdutus ei onnistu, sanoo personal trainer Matias Koistinen Fitfarmilta.

Jokaisella pitäisi olla joku tukemassa, valmentaja tai ystävä. — Heidi Kohonen

— Ihminen epäonnistuu ja syyttää itseään, ettei ollut taaskaan tahdonvoimaa, vaikka onnistuminen olisi ollut mahdotonta.

Koistinen valmentaa työkseen ihmisiä niin henkilökohtaisesti kuin suosittujen Superdieetti-nettivalmennustenkin kautta. Usein uusien elämäntapojen opettelu alkaa siitä, että Koistinen kumoaa ihmisten mielissä sitkeänä eläviä harhaluuloja.

— Yleensä ensimmäisenä ihmisiä yllättää se, kuinka paljon pitää syödä.

Sen jälkeen keskustellaan yksittäisistä ravintoaineista. Viime vuosina moni on alkanut pitää hiilihydraatteja pahiksena ja maitotuotteita kiellettyinä. Ihmiset ovat valtavan kiinnostuneita syömisestä, ja lehdet julkaisevat juttuja erilaisista yksittäisistä tutkimuksista, joissa on vertailtu ruokavalion yksityiskohtia. Koistiselta kysytään melkein päivittäin esimerkiksi sitä, kumpi kahdesta rasvasta olisi parempi vaihtoehto.

— Vastaus riippuu täysin siitä, paljonko ja millaista rasvaa syö päivässä, viikossa ja kuukaudessa kokonaisuutena. Se, mitä rasvaa valitsee yhdelle aterialle, on ihan sama, Koistinen sanoo.

Valmentaja Matias Koistinen toivoo, että ihmiset suhtautuisivat ruokaan rennommin.

Maalaisjärki tahtoo unohtua

Kokonaisuuksien ymmärtäminen hämärtyy ihmisiltä, ja maalaisjärki unohtuu. Juuri maalaisjärjen käyttöä Koistinen yrittää saarnata asiakkailleenkin.

— Jotkut ovat tosi epätoivoisia. He haluaisivat löytää yhden asian, jonka korjaamalla laihtuisi. Ja jokaisesta yksittäisestä asiasta löytyy kyllä myös yksittäinen tutkimus, Koistinen sanoo.

Koistista huolestuttaa se, että nykyään kuka tahansa voi ilmoittaa olevansa valmentaja ja antaa ohjeita muille. Jokaisen ruokavalion voi saada uskottavasti kuulostamaan hyvältä, jos nostaa esiin vain ne tutkimukset, jotka tukevat omaa sanomaa, ja unohtaa muut. Ongelmallisia ovat myös sellaiset nettivalmennukset, joissa jokaiselle annetaan sama ruokavalio-ohje eikä taustalla ole valmentajaa, joka tarvittaessa voi muuttaa ohjetta. Koistinen sanoo, että nimestään huolimatta edes Superdieetti-valmennuksen tarkoitus ei ole pudottaa painoa keinolla millä hyvänsä.

— Jos asiakkaan paino ei putoa, otetaan askel taaksepäin ja aletaan rakentaa pohjaa sille, että rasvan polttaminen voi onnistua. Ihmisen itsensä pitää hyväksyä oma tilanteensa ja se, että se ei kuudessa viikossa muuksi muutu.

Helppoja tuloksia ei lupaa kukaan ammattilainen. Koistinen on nähnyt työssään myös niitä, jotka ovat nuoresta asti kamppailleet ylipainonsa kanssa ja vihdoin keski-ikäisenä onnistuneet painonhallinnassa. Se vaatii usein vuosien työn.

— Syö vähemmän kuin kulutat pitää teoriassa paikkansa mutta ei toimi käytännössä, jos on pitkään laihduttanut.

Sen sijaan pitää opetella syömään tarpeeksi paljon, tarpeeksi ravinteikasta ruokaa, joka päivä.

— Suuri haaste on saada ihmiset rentoon tilaan. Se edellyttää riittävää syömistä. Moni ei syö arkisin tarpeeksi ja keho on nälkiintyneessä tilassa. Viikonloppuna sitten syödään liikaa ja keho tarttuu kaloreihin. Siinä ei ole yhtään päivää, jolloin kroppaa olisi kohdeltu hyvin.

Koistinen sanoo, että kun syö joka päivä hyvin, satunnaisia juhlia ja lomamatkoja ei tarvitse kompensoida mitenkään. Herkuista saa nauttia, kun niiden aika on.

— Repsahdukset eivät kuulu minun elämääni. Repsahdus jo sanana kertoo huonosta ajatusmallista ruokaa kohtaan.

Virallisten suositusten ihmiskoe

Viime marraskuussa Matias Koistinen päätti ryhtyä ihmiskokeeseen, jossa hän kokeilee, miten Valtion ravitsemusneuvottelukunnan virallisten ravitsemussuositusten noudattaminen vaikuttaa terveyteen ja oloon. Siis juuri niiden, joita nykyään syytetään salajuoneksi, jonka tarkoituskin on sairastuttaa ihmiset. Ohjeissa suositellaan muun muassa leipää ja maitoa, toki kasviksia, proteiinia ja hyviä rasvoja myös.

— Halusin miettiä, mikä on nykyään kaikkein mollatuin ruokavalio-ohje, ja purkaa sen. Tarkoitus oli tuoda maalaisjärkeä tekemiseen, Koistinen sanoo.

Paljon urheileva Koistinen ei kuulu keskivertoihmiselle tarkoitettujen ohjeiden kohderyhmään, mutta silti hän on voinut ravitsemussuositusten mukaan syödessäänkin hyvin. Fiilis on iloinen, treeni kulkee ja hiljattain otetuissa laajoissa verikokeissakin kaikki oli kunnossa. Ja ei, Koistinen ei ole kolmessa kuukaudessa myöskään lihonut ruokavaliota noudattamalla.

— Jos joku kokee lihovansa virallisia ravitsemussuosituksia noudattamalla, kannattaa hankkia valmentaja, sillä silloin jokin ohjeiden noudattamisessa on pielessä. Se on eri asia, ovatko ne jokaiselle juuri ne parhaat ohjeet, mutta ei niillä liho.

Koistinen sanoo, että ihmiskokeen tarkoituksena on tavoittaa se ihminen, joka on stressaantunut yksittäisten ohjeiden keskellä.

— Punaisena lankana sanon kaikille, että kun alkaa keskittyä enemmän omaan hyvinvointiinsa, menee oikeaan suuntaan.

Mirja Hussain Heidi Kohonen treenaa noin tunnin kerrallaan, viisi kertaa viikossa.

Rakastuminen sai muuttamaan elämäntapoja

Heidi Kohosen, 22, elämäntavat muutti rakkaus. Aiemmin elämään kuuluivat napostelu, liikkumattomuus, biletys ja päihteet, mutta vuonna 2016 elämään asteli mies, joka treenasi ja söi terveellisesti.

Kohonen vaikuttui ja alkoi itsekin muokata elämäntapojaan. Ensin hän alkoi käydä kuntosalilla, sitten korjata ruokavaliotaan. Jatkuva juopottelu jäi pois, koska se ei sopinut yhteen uusien harrastusten kanssa. Vaikka Kohosen tavoitteena ei ollut varsinaisesti pudottaa painoa, kilojakin karisi yhteensä 15, kun syömiset muuttuivat fiksummiksi.

— Nykyään syön, mitä haluan, mutta järkevästi. Syön neljä tai viisi kertaa päivässä ja joka aterialla hyviä rasvoja, proteiinia ja hiilihydraattia. Naisten ongelma on yleensä se, että he syövät liian vähän, Kohonen sanoo.

Mirja Hussain Hyvä olo on Heidi Kohoselle tärkeintä. Vaa'alla tulee käytyä enää harvoin.

Kohosen mukaan hänen lautasellaan on tavallista ruokaa, mutta kermat ja kastikkeet on jätetty pois. Tosin kerran viikossa pariskunta pitää herkkuhetken, jolloin arkirutiineista ei piitata. Kyse on kuitenkin yhdestä ateriasta eikä koko päivän mättämisestä.

— Edelleen kuitenkin herkuttelen joskus ja käyn joskus ulkonakin, Kohonen sanoo.

Kitudieetti vei mielen matalaksi

Kohonen on saanut paljon apua terveellisiin elämäntapoihin mieheltään, mutta lisäksi hän on etsinyt aktiivisesti tietoa eri puolilta. Siinä on huomannut nopeasti sen, että kaikki ohjeet eivät ole seuraamisen arvoisia.

Netissä ihmiset jakavat neuvoja siltä pohjalta, että jokin kikka on toiminut heillä itsellään. Media taas esittelee uusia yksittäisiä tutkimuksia, joissa kerrotaan joka päivä uusi sääntö syömiseen. Niihin Kohonen ei usko. Kerran hän lähti itsekin mukaan maksulliseen nettivalmennukseen, jonka oli suunnitellut suomalainen bikini fitness -kisaaja.

— Se olikin kitudieetti. Koko ajan harmitti ja väsytti, ja kroppa meni ihan tukkoon eikä aineenvaihdunta toiminut. Minulla kesti monta kuukautta saada kroppa takaisin tasapainoon sen jälkeen, Kohonen sanoo.

Mirja Hussain Heidi Kohonen otti terveelliset elämäntavat osaksi arkea ja huomasi suuren muutoksen olossaan.

Huolestuttavana hän pitää sitä, että monella ei ole yhtään pohjatietoa syömisestä eikä kotona ketään tukemassa.

— Itsellänikin olisi ollut vaikeaa ilman miestäni. Jokaisella pitäisi olla joku tukemassa, valmentaja tai ystävä.

Nykyään Kohonen käy salilla viisi kertaa viikossa. Uusien elämäntapojen opettelu kesti puolisen vuotta, mutta nyt ne ovat vakiintuneet rutiineiksi. Motivaatiota ei tarvitse erikseen etsiskellä, Kohonen vain menee ja tekee.

— Olen kiitollinen siitä, että tajusin muuttaa elämääni nuorena. Mietin myös sitä, miten voin, kun olen 50- tai 60-vuotias. Kun vertaan oloani entiseen, eroa on kuin yöllä ja päivällä. Mutta jos on tottunut huonoon oloon, ei ihminen edes tajua, että olo voisi olla parempikin.