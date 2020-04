THL: Käsihygieniaa voidaan vielä tehostaa

Käsihygieniaa on mahdollista tehostaa vielä entisestään, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Käsihuuhdetta pitäisi THL:n tiedotteen mukaan olla tarjolla aina, kun käsienpesu ei ole mahdollista. Desinfiointipisteitä suositellaan esimerkiksi ostoskeskusten oville, kauppojen ulko-ovien ja kassojen läheisyyteen sekä asemille ja terminaaleihin ja julkisiin liikennevälineisiin. THL esittää käsien desifiointipisteitä myös työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin ja kaikkiin muihinkin julkisiin tiloihin.

– Hyvän käsihygienian merkitystä ei voi korostaa liikaa. Käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista lähes tilanteessa kuin tilanteessa. Jokainen voi huolehtia omasta käsihygieniastaan myös esimerkiksi kantamalla mukana pientä käsihuuhdepulloa, sanoo THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta tiedotteessa.

THL:n mukaan julkisissa tiloissa käyttöön soveltuu mikä tahansa alkoholipohjainen käsihuuhde, jonka alkoholipitoisuus on yli 70 prosenttia. Näin voidaan varmistaa, että terveydenhuollon ammattikäytössä olevat desinfiointiaineet riittävät sen tarpeisiin.

THL neuvoo myös desinfioimaan kädet oikeaoppisesti. Käsihuuhdetta on otettava riittävästi eli 3–5 millin verran, ja huuhdetta on hierottava kaikkialle käsiin niin kauan, että kädet ovat täysin kuivat. Jotta desinfioinnin teho on riittävä, toimenpiteen tulisi kestää 20–30 sekuntia.