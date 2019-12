Kaupoissa on erilaisia ripsiä kasvattavia aineita, mutta ovatko ne kaikki turvallisia? Silmäkirurgi kehottaa käyttämään vain tunnettuja merkkejä

Kauniit ripset avaavat katsetta ja piristävät ilmettä. Mutta entä jos omat ripset ovat mitättömät töpöt, joihin maskaran harjaaminen on vaikeaa?

Elleivät tekoripset kiinnosta, Suomen markkinoilla on myös ripsille tarkoitettuja hoitoaineita ja seerumeita. Ripsiseerumien lista on pitkä ja nimet kuvaavia: on Nanolashia, Lilashia, Quickmaxia, Revitalashia, Extra Long Lashesia, Rapidlashia ja Lashfoodia.

Tuotteiden kerrotaan vahvistavan ja hoitavan käyttäjän omia ripsiä. Joidenkin tuotteiden sanotaan kiihdyttävän ripsien kasvua. Osassa ainesosat on eritelty tarkasti, toisissa puhutaan yleisemmin muun muassa proteiineista, itämaisista lääkeyrteistä ja manteliuutteesta.

Monista sanotaan, että ne ovat silmälääkäreiden hyväksymiä ja kliinisesti testattuja.

Tuote kehitettiin syöpäsairaalle vaimolle

Revitalash-niminen ripsienhoitoaine tuli Suomeen kosmetologi ja estenomi (YAMK) Marjo Fischerin mukana vuonna 2008, kaksi vuotta syntynsä jälkeen. Se on Fischerin mukaan ainoa silmälääkärin kehittämä ripsienhoitoaine.

Sen ripsiä vahvistava ainesosa löytyi, kun silmänpainetautia eli glaukoomaa sairastavien ripset alkoivat lääkehoidon sivuvaikutuksena kasvaa. Kosmetiikkateollisuus eristi lääkkeestä ripsiin vaikuttavan aineen ja teki siitä oman tuotteensa.

Fischer kertoo, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa on tehty kliinisiä laboratoriotutkimuksia, joissa tuotteen turvallisuus on varmistettu. Suomessa tuotetta ei ole tutkittu.

Viime vuosina meille ei ole tullut kyselyjä tai ilmoituksia liittyen ripsienhoitoaineisiin tai -seerumeihin. — Terhi Tauriala-Rajala

Yhdysvaltalainen silmälääkäri Michael Brinkenhoff kehitti tuotteen syöpää sairastaneelle vaimolleen, joka kärsi hoitojen haurastuttamista ripsistä.

— En voi kuvitella, että silmälääkäri, joka kehittää tuotteen alun perin vaimolleen, kehittäisi tuotteen, joka on vaarallinen, Fischer sanoo.

Tuotteen vaikuttava aine on patentoitu ja nimeltään Biopeptin complex. Fischer korostaa, että tuote ei sisällä silmänpainetta laskevaa lääkeainetta eli bimatoprostia.

Toinen aine, josta Fischeriltäkin aina kysytään, ovat parabeenit. Ne ovat muun muassa kosmetiikassa käytettäviä säilöntäaineita, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan saattavat aiheuttaa kosketusallergiaa. Parabeeneilla on THL:n mukaan myös lievä estrogeeninen vaikutus, ja ne saattavat lisätä rintasyövän riskiä.

— Meidän tuotteemme eivät sisällä parabeeneja, Fischer sanoo.

Maahantuoja ei tarvitse myyntilupaa viranomaiselta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala huomauttaa, että kosmeettisen valmisteen maahantuoja tai jakelija ei tarvitse viranomaiselta lupaa valmisteen myymiseksi. Toiminnanharjoittaja vastaa itse siitä, että markkinoille tuotu valmiste on lainsäädännön mukainen ja että siitä on tehty turvallisuusselvitys. Selvityksessä huomioidaan myös valmisteessa käytetyt raaka-aineet.

Tukes harjoittaa niin sanottua jälkivalvontaa. Mikäli havaitaan, että valmiste ei ole lainsäädännön mukainen, Tukes käynnistää toimet valmisteen muuttamiseksi lainsäädännön mukaiseksi tai jopa sen poistamiseksi markkinoilta.

— Viime vuosina meille ei ole tullut kyselyjä tai ilmoituksia liittyen ripsienhoitoaineisiin tai -seerumeihin. Vuonna 2013 on tullut yksi, mutta silloinkaan siinä eivät täyttyneet vakavuutta koskevat kriteerit, Tauriala-Rajala sanoo.

Hän huomauttaa, että mikäli valmiste täyttää kaikki kosmetiikkalainsäädännön vaatimukset, sen voidaan katsoa olevan turvallinen käyttäjilleen.

Terveystalon silmäkirurgi, lääketieteen tohtori Tiina Leivo sanoo, että ripsienhoitoaineista ja -seerumeista on vain vähän julkaistua tutkimustietoa. Hänen mukaansa ne voivat aiheuttaa allergisia oireita sekä iholla että silmissä, koska aineita liukenee helposti kyynelnesteeseen.

Leivo suosittelee kaikessa kosmetiikassa käyttämään vain tunnettuja tuotemerkkejä, mieluiten EU-alueelta.

— Silloin kuluttajaa suojaava lainsäädäntö on kuluttajan turvana, hän toteaa.

Sari Tauru Hiustenlähtö huolestuttaa sekä miehiä että naisia.

Entä jos kaikki karvat kaikkoavat?

Lääketieteen tohtori, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Sanna Poikonen Pihlajalinnasta vastaa, voiko hiustenlähdöstä kärsivä saada apua ongelmaansa lääkkeistä tai hoitoaineista.

Voivatko ihmiseltä lähteä kaikki karvat silmäripsiä myöten?

— Kyllä, kyseessä on silloin alopecia areata universalis. Siinä lähtevät hiuksien lisäksi silmäripset, kulmakarvat ja kaikki muu ihokarvoitus.

Mikä sellaisen sairauden aiheuttaa?

— Sairauden syytä ei tiedetä. Alopecia areataa eli pälvikaljua pidetään autoimmuunitautina, ja sitä esiintyy noin kahdella prosentilla väestöstä. Siinä oma elimistö alkaa reagoida kehoa vastaan epäsuotuisasti. Esimerkiksi karvatupen ympärille voi tulla oman elimistön käskyttämänä tulehdussoluja, jonka myötä hiuskarva irtoaa. Sitä ei tarkkaan tiedetä, miksi näin tapahtuu.

Millaisia muita hiustenlähtöön tai kaljuuntumiseen liittyviä sairauksia on?

— Hyvin tavallinen hiustenlähdön muoto on miestyypin kaljuuntuminen (androgeeninen alopecia), joka tarkoittaa ikääntyvillä miehillä alkuun hiusten harventumista päälaelta ja ohimolta. Hiljalleen hiuspohja voi kaljuuntua näiltä alueilta kokonaan. Tätä esiintyy miehillä ja lievempänä naisilla. Siihen on perinnöllinen taipumus.

— Seborroinen ekseema, psori ja atooppinen ekseema voivat paikantua hiuspohjaan. Jos ihottuma on hankala, siihen voi liittyä myös hiusten lähtöä. Yleensä iho-oireiden rauhoittumisen myötä hiukset kasvavat takaisin. Muita harvinaisia syitä ovat erilaiset ihotaudit, joita voi olla myös hiuspohjassa. Näitä ovat esimerkiksi punahukka, punajäkälä sekä hiuspohjan sieni-infektio.

Miten kyseisiä sairauksia hoidetaan?

— Pälvikaljun ja miestyyppisen kaljuuntumisen kunnollisia hoitoja ei valitettavasti ole. Pälvikaljun hoitona käytetään voimakkaita kortisoniliuoksia ja hankalassa tapauksessa suun kautta otettavaa kortisonitablettilääkitystä. Miestyyppisessä kaljuuntumisessa käytetään minoksidiililiuosta paikallisesti hiuspohjaan hiusten harventumisen ja kaljuuntumisen ehkäisemiseksi. Naisilla miestyypin kaljuuntumiseen voidaan kokeilla antiandrogeenisia e-pillereitä, spironolaktonia ja minoksidiililiuosta.

Voiko hiustenlähtöä estää kotikonstein?

— Vitamiinien, hivenaineiden, hiustenhoitoaineiden tai päänahan hieronnan tehosta ei ole näyttöä hiustenlähdön hoidossa.

Katja Juurikko Kotikonsteja hiustenlähdön hoitoon ei ole. Vitamiinien, hivenaineiden, hiustenhoitoaineiden tai hieronnan tehosta ei ole näyttöä.

Katariina Hakaniemen kommentti: Pitihän se kokeilla

En ole luksuskosmetiikan suurkuluttaja, vaan suosin pikemminkin huokeita market-tuotteita. Atoopikkona katson toki tarkasti, mitä käytän.

Minulla on kuitenkin heikot hetkeni, jolloin hyväuskoisuus voittaa järjen. Saatan sortua ostamaan kosmeettisen tuotteen, jonka luvataan tekevän ihmeitä. Eivät ne koskaan tee.

Seitsemisen vuotta sitten kokeilin erästä ripsienhoitoainetta, jonka ansiosta ystäväni kertoi saaneensa upeat ripset.

Parin millilitran pakkaus maksoi noin satasen. OIin varma, että viskaan muutaman kuukauden kuluttua putkilon roskikseen — ripset yhtä mitättömän mittaisia kuin aina ennenkin.

Aluksi ei tapahtunut mitään. Kun viikkoja oli kulunut noin viisi, huomasin eräänä aamuna, että maskaran harjaaminen ripsiin oli helpompaa kuin ennen. Parin kolmen viikon kuluttua ripset olivat räjähtäneet niin pitkiksi, että muutkin sen huomasivat. Tulos oli mielestäni luonnollinen verrattuna omien ripsien päälle liimattaviin pidennyksiin.

Olin kohdannut ensimmäisen kosmeettisen tuotteen, jonka tehon pystyin näkemään.

Siitä asti olen käyttänyt tuotetta, mutta pitänyt toki välillä hiukan taukoja. Ongelmia ei ole ollut. Voi jopa olla, että ripsiliimat ärsyttäisivät herkkää silmäluomien ihoa enemmän kuin kyseinen hoitoaine.

Tämä on vain minun kokemukseni asiasta. Kehotan katsomaan tarkasti, mitä ainesosia käyttämäsi ripsienhoitoaine tai -seerumi sisältää. Jos tuotteen turvallisuus epäilyttää, helpointa on jättää se käyttämättä. Kysehän on kovin turhamaisesta asiasta.

Mainittakoon vielä, että työtoverini kertoi saaneensa ripsensä kukoistamaan risiiniöljyllä. Litrahinta oli varmasti vähän toista luokkaa kuin minun luottotuotteellani.