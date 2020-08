THL valmistelee liikennevalo-ohjeistuksen eri maista saapuville matkustajille

Hallitus on pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) valmistelemaan selkeän ohjeistuksen eri maista saapuvia matkustajia koskevista toimista. Maat luokiteltaisiin ohjeistuksessa liikennevalomallilla punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin.

Marinin mukaan kyse on viestinnällisestä avusta.

– Olemme halunneet kansalaisille selkeämpää viestintää siitä, millaisten toimien kohteeksi Suomeen saapuva matkustaja voi joutua, hän perusteli tiedotustilaisuudessa hallituksen neuvottelujen jälkeen.

Punaisista eli korkean tautitilanteen maista saapuvat todennäköisesti testataan laajasti ja määrätään viranomaisten arvion mukaisesti viranomaispäätöksellä karanteeniin.

– Jos kyse on riskimaasta, voi pakollinenkin testaus ja karanteenipäätös tulla kysymykseen.

Keltaisesta maasta saapuvalle lähtökohtana on omaehtoinen karanteeni ja vihreästä maasta saapuvalle omaehtoiselle karanteenille ei ole tarvetta. Vihreä maa on sellainen, jossa on ollut alle kahdeksan tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Marinin mukaan on kuitenkin hyvä huomioida, että myös pienemmän tartuntariskin maasta saapuville henkilöille voivat viranomaiset määrätä karanteenin, jos heidän kohdallaan on perusteltu epäilys koronavirukselle altistumisesta.

Hallitus arvioi jälleen viikon kuluttua eri maiden tilannetta.

Hallitus on Marinin mukaan myös pyytänyt THL:ää selvittämään karanteenille vaihtoehtoisia keinoja varmistaa matkustajien terveysturvallisuus. Sellainen voisi olla esimerkiksi kaksivaiheinen testaus maahan saavuttaessa.

Tämä tehdään siksi, että hallituksen tavoite on pitkällä aikavälillä päästä avaamaan yhteiskuntaa.

Testien ja karanteenien tarkoitus ehkäistä viruksen leviämistä

Hallitus neuvotteli koronatilanteesta keskiviikkona ja torstaina. Marinin mukaan neuvotteluissa merkittiin tiedoksi katsauksen muistio tartuntatautilain mukaisesta toiminnasta rajanylityspisteillä.

– Riskimaista saapuvien henkilöiden testaamisen ja viranomaisten tekemien karanteenipäätösten tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen leviämistä Suomeen, Marin perusteli.

Testaaminen olisi ensisijaisesti vapaaehtoista, mutta myös pakollinen testaus on tartuntatautilain mukaan mahdollista viranomaispäätöksin.

– Mikäli Suomeen saapuu henkilö riskialueelta, viranomaisten on lisäksi mahdollista tehdä henkilökohtainen karanteenipäätös. Pakollinen testaus tai karanteeni on aina viranomaisten päätös, ja se perustuu tartuntatautilääkärin arvioon. Kyseessä ei ole poliittinen päätös, eikä hallitus ole tällaista käsitellyt, Marin toisti jälleen.

Hän on joutunut useaan otteeseen kommentoimaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) aiempia puheita korkean tautiriskin maista Suomeen matkustavien pakkokaranteeneista ja -testeistä.

STM selvittää korvauksia

Keskiviikkona monet ministerit ilmoittivat pitävänsä epäoikeudenmukaisena sitä, että korkean riskin maihin lomailutarkoituksessa matkustaneet saisivat palattuaan nauttia karanteenissa tartuntatautipäivärahaa.

Tätä mieltä on sanonut olevansa myös Marin, mutta lainsäädännöllisesti viranomaisten määräämässä pakkokaranteenissa syntyneet ansiomenetykset korvataan lainsäädännön nojalla.

Marinin mukaan STM selvittää, voiko lainsäädäntöä tältä osin muuttaa.