POP Pankin nimissä yritetty kalastella tietoja — Poliisi varoittaa viesteistä ja kehottaa huolehtimaan myös ikääntyneistä läheisistä

POP Pankin nimissä on viime aikoina yritetty kalastella ihmisten tili- ja yhteystietoja. Tietojen kalasteluyrityksiä on tehty sähköpostiviesteillä, joissa viestin vastaanottajaa on pyydetty päivittämään yhteystietoja ja tekemään järjestelmäpäivitys viestissä annetun linkin kautta.

Kalasteluyrityksistä varoittavan Sisä-Suomen poliisin mukaan kalastelutarkoituksessa lähetettyjen sähköpostiviestien osoitteen loppuosa on cepadnigeria.org ja huijausviestin voi tunnistaa myös hieman ontuvasta kielestä ja kirjoitusasusta.

Sisä-Suomen poliisi muistuttaa, ettei mikään pankki ei toimi kyseisellä tavalla asiakkaidensa suuntaan. Poliisin mukaan viestin linkkiä ei missään tapauksessa saa avata, eikä tietoja tule antaa.

Tietojen joutuminen vääriin käsiin voi poliisin mukaan johtaa taloudellisiin vahinkoihin. Tiedot päätyvät järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden käyttöön ja kalastelijat käyttävät tietoja joko itse tai käyvät niillä kauppaa.

Poliisi kehottaa ihmisiä myös huolehtimaan ikääntyneistä läheisistään ja varmistamaan, ettei kukaan erehtyisi lähettämään tietoja.