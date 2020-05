Yhä useampaan kotiin saa 5g-liittymän – Mutta se ei ole vielä se 5g, jonka pitäisi mullistaa maailma

Anniina Louhivuori

Monet kaipaavat vakaampaa ja tehokkaampaa nettiyhteyttä. Toiset taas yrittävät kaataa sen.

Tuhopolttajat ovat iskeneet langattomien verkkojen tukiasemiin Britanniassa ja Hollannissa, koska salaliittoteorian mukaan koronavirusepidemia johtuu 5g-teknologiasta. Väitteillä ei ole minkäänlaista totuuspohjaa.

Mutta jos 5g ei säteile viruksia sisuskaluihimme, sen odotetaan kyllä säteilevän lähes kaikkialle yhteiskunnassa.

5g tarkoittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkojen teknologiaa. Se lupaa entistä nopeampaa tiedonsiirtoa entistä pienemmällä viiveellä. Verkkoon myös mahtuu entistä enemmän käyttäjiä ja dataa.

Tämä kaikki kuulostaa hyvältä mutta ei vallankumoukselliselta. Parempi tekniikka kuitenkin johtaa mullistuksiin, kuvaa langattomaan radioliikenteeseen erikoistunut akatemiaprofessori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta.

– Suurempi nopeus vaatii suurempia taajuuskaistoja. Suuremmat taajuudet mahdollistavat uudentyyppisten palvelujen kehittämisen. On esimerkiksi mahdollista luoda radiosignaaleilla kolmiulotteista kuvaa siitä, mitä ympäristössä on, Latva-aho kertoo.

Nopeiden taajuuksien langatonta verkkoa voi siis käyttää tutkan tavoin.

Ella Kajaste Matkapuhelinkäytössä tavallisen 4g-puhelinliittymän ja 5g-liittymän eroa ei välttämättä huomaa. Erot tulevat esiin, jos langaton yhteys esimerkiksi jaetaan koko kotitaloudelle, ja kaikki käyttävät yhteyksiä yhtä aikaa.

Odotuksia voi hämärtää jo termin sisältämä ajatus sukupolvista, sillä 5g:ssä ei enää ole erityisesti kyse matkapuhelimista.

Eikä se, toisin kuin matkapuhelinverkkojen edelliset sukupolvet, ole enää ensisijaisesti kuluttajille suunnattu, huomauttaa Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Raimo Kantola.

– Se, mitä 5g on nyt, on vasta sen ensimmäinen kaupalliseen käyttöön soveltuva versio. Tulevat versiot on suunnattu erityisesti teolliseen käyttöön, hän sanoo.

Jos 5g-liittymän ja -puhelimen hankkii nyt, niillä pääsee 5g-vauhtiin vain tietyillä alueilla. Suomalaiset operaattorit DNA, Elisa ja Telia tosin lisäävät juuri nyt kilvan kaupunkeja ja alueita 5g-kartoilleen.

Koska tekniikka on vasta ensivaiheessaan, nopeudet ja viiveet eivät ole vielä tavoitteiden tasolla.

Näyttävän 5g-markkinointikampanjan huhtikuussa käynnistäneen DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtajan Pekka Väisäsen mukaan kuluttaja saa silti jo merkittävästi enemmän kuin 4g-tekniikalla. Erityisenä asiakasryhmänä DNA näkee vanhat pientaloalueet, joissa koteihin ei kulje maahan kaivettavaa valokuitua.

– Kodin 5g-liittymän hankinnan kustannukset ovat satasia, kun kuituverkon rakentamisen ovat tuhansia, Väisänen vertaa.

Väisänen pitää merkittävänä myös sitä, että DNA takaa 5g-kotiliittymäasiakkailleen miniminopeuden, joka ei vaihtele. Tämä perustuu verkon slicing- eli viipalointitekniikkaan, joka sekin on 5g:n erityispiirteitä entiseen verrattuna: kodille tai yritykselle voidaan eriyttää alueen muista netin käyttäjistä riippumaton ruuhkaton viipale.

Yksittäisten kuluttajien nettiyhteyksiä merkittävämpi muutos on kaiken kytkeytyminen internetiin. Tutkijat ja kehittäjät uskovat, että 5g on se langaton teknologia, joka mahdollistaa koko yhteiskunnan verkottumisen ja pitkään kaavaillun esineiden internetin (internet of things).

Tehdas tai vaikkapa satama voidaan täyttää verkkoon kytketyillä laitteilla, sensoreilla ja itsenäisesti toimivilla roboteilla. Ihmistä tarvitsevia koneita siirrytään ohjaamaan konttorista, koska etäohjaukseen tarvittavat videokuvat ja komennot välittyvät 5g-verkossa sujuvasti.

Kaupungin valopylväs voi sisältää tekniikkaa, jolla se kerää tietoa ilmanlaadusta ja liikenteestä, välittää valvontakamerakuvaa ja toimii 5g-tukiasemana, joita kaikki muut verkon käyttäjät tarvitsevat. Nokian ja yhteistyöyritysten LuxTurrim5G-hankkeen koepylväät seisovat jo Espoossa.

Teillä ja kaduilla kulkevat itseohjautuvat autot välittävät toisilleen tietoa, joka ehkäisee onnettomuuksia.

Monia keksintöjä on kuitenkin helpompi visioida kuin toteuttaa. Vaikka uudet autot alkaisivatkin kommunikoida keskenään, pysyisi vanha autokanta pitkään mykkänä.

– 5g on yhä siinä vaiheessa, että visioita maalaillaan taivaanrantaan vapaasti. Monet 5g-visiot tulevat siirtymään visioiksi 6g-verkoista, toteaa verkkolaitevalmistaja Ericssonin globaalista verkkostandardoinnista vastaava Janne Peisa.

– Viisi vuotta ei riitä esimerkiksi älykaupunkien rakentumiseen. Mutta vaikea silti nähdä, että se ei jossain vaiheessa tapahtuisi.

Timo Mustalampi 5g-vahvistin, kansankielellä mokkula, voi omakotitalon seinässä näyttää esimerkiksi tältä.

Monet 5g-visiot tulevat siirtymään visioiksi 6g-verkoista. — Janne Peisa, Ericsson

Älykaupungit ja nopeimman netin palvelut yleensäkin vaativat tuntuvasti lisää tukiasemia, sillä 5g:n käyttämillä suuremmilla taajuuksilla signaalin kantama lyhenee. DNA:n 5g-kotiliittymiinkin kuuluu ulkoseinään kiinnitettävä mokkula, jonka avulla vauhti saadaan välitettyä sisätiloihin.

Suomen 5g-verkkojen taajuuksia hallitsevat DNA, Elisa ja Telia, joille valtio jakoi ensimmäisenä käyttöönotetut 3,5 gigahertsin taajuudet loppuvuodesta 2018. Operaattorit maksoivat niistä valtiolle noin 77,6 miljoonaa euroa. Vielä nopeampien yhteyksien 26 gigahertsin taajuusalue huutokaupataan ensi kesänä.

3,5 gigahertsin taajuus on vielä ollut operaattoreille helppo, koska uutta tekniikkaa on voinut asentaa entisiin mastoihin. 26 gigahertsin taajuudella signaalin kantama tukiasemasta on enää pikemminkin kymmeniä metrejä kuin kilometrejä.

Päivi Tuovinen Operaattorit ovat käytännössä ottaneet tähän mennessä 5g-taajuuksia käyttöön asentamalla uutta tekniikkaa entisiin tukiasemamastoihin. Vielä nopeammille taajuuksille mastoja tarvitaan lisää. Kuvassa Vantaan Rekolassa sijaitseva masto.

Oulun yliopiston Latva-ahon mielestä halukkaita tukiasemien rakentajia eli verkon toimivuuden varmistajia voisivat olla esimerkiksi kaupungit ja yliopistosairaalat sekä VR:n ja isojen kauppaketjujen kaltaiset yrityksetkin. Mukaan tarvitaan kuitenkin operaattori, koska taajuudet ovat niiden hallussa.

Esimerkiksi Saksassa 5g-taajuusalueille jätettiin vapaaksi lohkoja, joille paikalliset yritykset voivat rakentaa omia, tarvittaessa muusta internetistä irrotettuja mobiiliverkkojaan. Latva-aho toivoo vastaavaa Suomeenkin jo siksi, että se voisi johtaa uuteen vientiin tähtäävään liiketoimintaan.

– Taajuusregulaattorin olisi ymmärrettävä, että tarvitaan muitakin toimijoita kuin perinteisiä mobiilioperaattoreita. Pienet pajat voisivat kehittää verkkoratkaisuja esimerkiksi tehtaiden tai sairaaloiden erityistarpeisiin, Latva-aho sanoo.

DNA:n Pekka Väisänen puolestaan vakuuttaa, että operaattorit rakentavat kyllä yritysten ja muiden toimijoiden tarvitsemat tukiasemat. Operaattoreita kannustaa se, että niiden on Väisäsen mukaan kustannustehokkaampaa rakentaa 5g-verkkoa kuin laajentaa entistä 4g-verkkoa.

– Suomessa tulee muutaman vuoden päästä olemaan kolme käytännössä täysin maan kattavaa 5g-verkkoa, uskoo Väisänen.

Nokia ja Ericsson pysyvät Yhdysvaltain ja Kiinan kiistan keskellä

Suomessa 5g-tekniikan yleistyminen kiinnostaa myös siksi, että suomalainen Nokia on yksi maailman kolmesta merkittävästä 5g-verkkolaitteiden valmistajasta. Kaksi muuta ovat ruotsalainen Ericsson ja kiinalainen Huawei.

Länsimaisten yritysten pohjoismaisuudesta huolimatta yritysten välillä vaikuttaa Yhdysvaltain ja Kiinan jännite. Huawein katsotaan polkevan hintoja ja pelaavan epäreiluilla säännöillä toimiessaan Kiinan valtion tukemana. Osa länsimaista boikotoi Yhdysvaltain johdolla Huawein laitteita tietoturvaepäilyjen vuoksi.

– Huawei tekee globaaleille markkinoille sopivia tuotteita hyödyntäen valtavaa kotimarkkinaa. Koemme tilanteen epäreiluna, Ericssonin globaalista verkkostandardoinnista vastaava Janne Peisa sanoo.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr on jopa väläyttänyt Nokian tai Ericssonin ostamista amerikkalaisomistukseen. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professorin Raimo Kantolan mielestä verkkolaitemarkkinoilla on kuitenkin päädytty tilanteeseen, jota valtioiden on käytännössä pakko ylläpitää.

– Esimerkiksi Googlella olisi rahaa ostaa, mutta internetin normaalin sääntelyn näkökulmasta se olisi todella ongelmallista. Palvelujen ja verkkojen pitäisi olla toisistaan riippumattomia, Kantola sanoo.

Jos taas ostaja olisi vaikkapa yhdysvaltalainen pääomasijoittaja, Kantolan mielestä Nokia ja Ericsson "tulisivat tuhoutumaan".

– Tällä alalla pitää katsoa 10 vuotta tulevaisuuteen. Yhdysvalloissa ei ole sellaista bisneskulttuuria, hän sanoo.

Oulun yliopiston langattomaan radioliikenteeseen erikoistunut akatemiaprofessori Matti Latva-aho huomauttaa, että alan tulevaisuuteen tähtäävää tutkimusta ja kehitystä tehdään erityisesti juuri Kiinassa. Geopoliittinen peli on siksi tutkijan näkökulmasta hämmentävää.

– Meillä on hyvät suhteet ympäri maailmaa. Kiinalaisten kanssa on hirveän vaikea tehdä yhteistyötä, koska yhdysvaltalaiset yritykset eivät voi tehdä meidän kanssa yhteistyötä, jos teemme yhteistyötä kiinalaisten yritysten kanssa. Tämä peli on koventunut erityisesti viimeisen vuoden aikana.

Latva-ahon mukaan tilanne kuitenkin hankaloittaa enemmän yksittäisten yritysten toimintaa kuin 5g-verkkojen kehitystä.

Hänen mukaansa varsinaisessa ongelmassa – Huawein väitetyissä tietoturvaongelmissa – ei itse asiassa niinkään ole kyse 5g-verkkolaitteista kuin kiinalaisyrityksen valtaamista markkinoista datapalvelinkeskusten toimittajana.

– Langaton pätkä tukiaseman ja puhelimen välissä ei ole se ongelma. Eivät bitit lennä taivaalla pitkälle. Ongelma on se, mihin kaikki se data menee, eli kuka on toimittanut datapalvelinkeskusten tekniikan. Emmehän me nytkään tiedä, mihin data internetissä menee.