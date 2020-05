Punatammi ja japanin siipipähkinä menestyvät jo Mikkelissäkin – Ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut kasvuvyöhykkeisiin

Ilmastonmuutoksen myötä kasvien kasvuolosuhteet ovat Suomessa parantuneet vuosi vuodelta.

Tässä yhtälössä on jäänyt ajastaan 1980-luvulta peräisin oleva Suomen jako kahdeksaan kasvuvyöhykkeeseen.

– Kasveja voi kasvattaa nykyään kasvuvyöhykkeiden suosituksiin nähden 1–2 vyöhykettä pohjoisemmassa hyvillä kasvupaikoilla, kertoo toimitusjohtaja Timo Taulavuori Puutarhaliitosta.

Tämä koskee etenkin puuvartisia kasveja, mutta myös jotkin perennat saattavat menestyä huomattavasti pohjoisemmassa, sillä niitä suojaa siellä talvipakkasilta lumipeite.

Taulavuori muistuttaa vyöhykejaon olevan ohjeellinen, sillä ratkaisevin tekijä on kasvupaikan mikroilmasto.

– Parhailla kasvupaikoilla mikroilmasto voi tuoda kahden kasvuvyöhykkeen verran etua.

Nämä kasvit eivät ole aikaisemmin menestyneet yleisesti kyseisellä kasvuvyöhykkeellä, mutta niitä uskaltaa jo kokeilla lämpimillä kasvupaikoilla:Vyöhykkeet 1a ja 1b aprikoosi, persikka ja nektariVyöhyke 2 kellokuusamat, ruusumanteli, mustaselja, neidonhiuspuu, euroopanmarjakuusi3. Useat köynnösruusut, kellokuusamat, magnoliat, imukärhivilliviini, osa viiniköynnöksistä, jalopähkinät4. Koristeomenapuut, saarni, pylvästammi, kartiovalkokuusi, lännenhemlokki, verivaahtera, osa luumuista ja päärynöistä5. Köynnösruusu ’Pohjantähti’, useat kanukat, pähkinäpensas, useat alppiruusut, hevoskastanja, pemsasmustika6. Tammi, vaahtera, muutamat omenapuut7. Lehmus, osa tuijista, marjakuusi8. Kuusen ja männyn erikoismuodotEri lajikkeiden ja kantojen välillä voi olla hyvinkin suuria eroja talvenkestävyydessä ja monet ”eteläisistä” kasveista on hyvä suojata hyvin roudalta ja talven pakkaspiikeiltä.

Tammi ja vaahtera ovat olleet luontaisesti etelärannikon ja Varsinaissuomen kasveja.

– Nyt tammi menestyy Savossa ja jo Oulussakin, sanoo Taulavuori.

Kesäkauden pidentyminen on mahdollistanut omenan kasvattamisen myös Pohjois-Pohjanmaalla, Peräpohjolassa ja Lapissa.

– Sielläkin on onnistuttu jo aika usein. Uusia lajikkeita on kokeiltu rohkeasti.

Punatammi ja japanin siipipähkinä menestyvät jo kolmosvyöhykkeellä Mikkeli–Vaasa–Tampere–Kuopio -linjalla, kun aiemmin ne menestyivät vain ykkösvyöhykkeellä.

– Tällä akkselilla on jopa viittä eri kasvuvyöhykettä. Alueellinen ilmasto, etenkin vesistöjen vaikutus on hyvin suuri. Vaasan ja Kuopion seudut ovat hyvin edullisia alueita, mutta välissä on myös kasvien kannalta huonoja, vyöhykettä kuusi vastaavia kasvupaikkoja.

Talvet hankalia

Etelä-Suomessa uusina tulokkaina ovat menestyneet aprikoosi ja nektariini suojaisilla kasvupaikoilla.

– Niiden taimia on myyty jo kymmenen vuoden ajan, kertoo Taulavuori.

Viiniköynnös on menestynyt avomaalla Hämeenlinna–Tampere -akselilla sekä rannikkoseudulla.

Aina vihanta mahonia menestyy jo kolmosvyöhykkeellä, mutta se tarvitsee talvehtiakseen lumipeitteen.

– Ikivihreille ja pienille havuille lumettomat ja kosteat talvet ovat hankalia. Aurinko ja routa ovat keväällä huono yhdistelmä juuriston kannalta.

Taulavuori huomauttaa, että luonnonkasveilla on monia variaatioita, jotka ovat sopeutuneet ja menestyvät Suomessa.

– Jotkut niiden tyypit saattavat menestyä paikoissa, joissa Keski-Euroopasta peräisin olevat tuontitaimet eivät menesty. Kokeilemalla selviää, mitä kannattaa kasvattaa. Lähialueilla menestyneet tai pohjoisilla taimistoilla kasvatetut taimet ovat aina varmempia valintoja.

Esimerkiksi heisiangervon ja alppiruusun lajikkeiden välillä on tosi isoja talvenkestävyyseroja. Jotkut menestyvät Lapissa, jotkut vain etelässä.

– Myös saman lajin lajikkeiden välillä on isoja eroja, samoin kuin kantojen välillä. Toisilla on paremmat geenit menestyä Suomessa.

Kasvien pohjoisemmaksi siirtymisen edellytys on, että ne voivat lisääntyä ja tuottaa siemeniä. Ratkaisevaa on kasvukauden pituus. Kasvin pitää ehtiä tuleentua eli sadon kypsyä ajoissa, jotta kasvi on vahva talvea varten.

– Kasvit menestyvät yhä pohjoisemmassa etenkin siksi, että syksyt ovat selkeästi pidentyneet koko maassa, toteaa Taulavuori.

Toinen ratkaiseva tekijä on pakkanen.

– Viimeiset kovat pakkastalvet olivat 1980-luvulla. Viimeiseen kymmeneen vuoteen pakkastalvia ei ole juuri ollut.

Kolmantena kasvien menestykseen vaikuttaa tehoisa lämpösumma.

– Toissa vuosi oli kaikkien aikojen ennätys. Etelä-Suomessa lämpösumma oli 1900 astetta, kun se normaalisti on 1300–1400 astetta.

Kasvukauden tehoisa lämpösumma kasvaa ja vanhat rajat ovat nousseet koko ajan pohjoisemmaksi. Suomen ilmasto on myös lämmennyt muuta maailmaa nopeammin, mikä tarkoittaa leutoja talvia ja vähäsiä pakkasvaurioita.

– Kulunut talvi on historian lämpimin, mikä vastaa jo keskieurooppalaista talvea. Voidaan odottaa, että 10–20 vuoden kuluttua nyt Etelä-Puolassa ja Pohjois-Saksassa kasvat lajit, menestyvät Suomessakin.

Vaikka kasvuvyöhykkeiden määritelmä on vanhentunut, suhtautuu Taulavuori vyöhykkeiden päivittämistarpeeseen varovasti.

– On sekoittumisen riski, jos lähdetään vyöhykejärjestelmää muuttamaan. Kasvien menestymisestä tehdään jatkuvasti päivitystä eli lisätään vyöhykkeitä niiden tietoihin. Vyöhykenumerot ovat siis samat, mutta kasvien arviointi muuttuu. Tämä systeemi toimii paremmin ilmastonmuutoksessa, joka on ailahteleva.

Taulavuori vinkkaa, että sivustolta www.taimistoviljelijät.fi löytyvät eri vyöhykkeillä menestyvät kasvit, joskin latinankielisillä nimillään.

– Jokaiseen voi lisätä niihin 1–2 vyöhykettä omalla riskillä.