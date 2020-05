Pääministeri Marin avaa hallituksen koronastrategiaa, pitää tilannekatsauksen aamukymmeneltä

Hallitukselta on kaivattu täsmällistä viestiä Suomen koronastrategiasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pitää aamupäivällä tilannekatsauksen, jossa avataan hallituksen hybridistrategiaa ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Hallitukselta on kaivattu täsmällistä viestiä Suomen koronastrategiasta. Viimeksi eilen pääministeri kertasi kyselytunnilla eduskunnassa hallituksen tavoitteen, joka on estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Silti on jäänyt epäselväksi, mitä linjaus käytännössä tarkoittaa.

Tietoa kaivataan esimerkiksi siitä, kuinka vakavaksi epidemiatilanne voi päästä ennen kuin nyt kevennettäviä rajoituksia otetaan uudelleen käyttöön. Hallituksen suunnitelmaa on tulkittu pohjapapereista ja muistioista, koska se ei ole kertonut tarkkoja raja-arvoja sille, koska tilanteeseen puututaan.

Pitkin matkaa on myös pohdittu, olisiko järkevää, että suomalaisia sairastuisi enemmän, jotta maahan saataisiin immuniteettia.

Tiedotustilaisuudessa on tarkoitus kertoa mittareista ja ennusteista, joilla koronavirustilannetta arvioidaan. Näistä ovat kertomassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Myös STM:n asettaman tilannekuva- ja mallinnusryhmän ensimmäinen viikkoraportti julkaistaan huomenna.

Tiedotustilaisuus alkaa kello 10.