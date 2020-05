Venäjä on väärässä Itä-Karjalan vankileireistä – Mutta eivät suomalaisetkaan näe koko kuvaa, sanoo tutkija

Itä-Karjalan vankileireistä tehdään Venäjällä politiikkaa tosiasioista piittaamatta. Aihe on ollut Suomessakin arka, eivätkä kaikki suomalaisten miehityksen seurauksia ole vieläkään käsitelty.

Voisi kuvitella, että tutkijan mielestä olisi hienoa, että oman väitöskirjan aihepiiriin palataan vielä neljänkymmenen vuoden jälkeenkin.

Antti Laineelle, 70, se ei kuitenkaan varsinaisesti ilonaihe. Enemmänkin häntä turhauttaa.

Laineen 1982 ilmestynyt väitöskirja Suur-Suomen kahdet kasvot : Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941–1944 käsitteli ajanjaksoa, jolloin Suomi miehitti Itä-Karjalaksi sanottua aluetta Neuvostoliitosta. Alue sisälsi karkeasti ottaen osia nykyisestä Karjalan tasavallasta Venäjällä.

Tutkimuksen aihepiiri nousi jälleen esiin huhtikuussa, kun Venäjän valtionjohdon alainen liittovaltion tutkintakomitea kertoi aloittavansa rikostutkinnan Suomen tekemäksi väitetystä jatkosodan aikaisesta kansanmurhasta Itä-Karjalassa.

Tutkijan näkökulmasta työ on kuitenkin jo tehty: vastaukset ovat olemassa, aineistot tunnettuja ja tutkittuja.

– Aina kymmenen vuoden välein tähän samaan aihepiiriin palataan, samoilla väitteillä ja yhtä heikolla pohjalla, Laine sanoo.

Riikka Hurri Antti Laineen mukaan vankileireissä on vähän uutta tutkittavaa.

Noin 80 vuotta sitten jatkosodan alussa Itä-Karjalan valloitukseen lähdettiin suurin unelmin: kuviteltiin Suur-Suomea ja isänmaata heimoveljien kanssa.

Todellisuus löi naiivit kuvitelmat lattiaan. Suomalaismiehittäjät kuvittelivat, että alue tyhjenisi muista kuin heimoveljistä. Kuviteltiin, että Neuvostoliitto olisi heikko vastustaja ja Saksa ylivoimainen liittolainen.

Suuri osa Karjalan asukkaista ei lähtenyt. Hehän olivat kotiseudullaan.

Itä-Karjalaan perustettiin sotavankileirejä sotilaille ja keskitysleirejä ”ei-kansallisille” siviileille odottamaan karkottamista Suur-Suomesta, kunhan sota päättyisi Saksan ja Suomen voittoon.

Kiistaton tragedia

Vankileirien tilanne kääntyi nopeasti katastrofiuralle.

Maataloustyöt Suomessa olivat kesällä 1941 jääneet sotainnossa tekemättä.

Saksalaisten hyökkäys Neuvostoliittoon puolestaan pysähtyi joulukuussa.

Elintarviketilanne alkoi heiketä. Leireillä jaettiin pienempiä ruoka-annoksia "ei-kansallisille".

Leireillä oli yli 20 000 ihmistä, Itä-Karjalassa oli väestöä kaikkiaan 80 000. Miehitetyllä alueella ei ollut mustaa pörssiä, mistä ruokaa olisi voinut hankkia.

Talvella 1942 ihmisiä alkoi kuolla tauteihin ja ravinnonpuutteeseen, jokin määrä vankeja ammuttiin pakoyritysten yhteydessä. Yhteensä Itä-Karjalan siviilileireillä kuoli tuhansia ihmisiä.

Leirien tapahtumat ovat kiistaton tragedia, Antti Laine sanoo. Mutta venäläisten selvityksen keskiössä olevaa kansanmurhaa leireillä ei tapahtunut:

– Miehittäjät eivät suunnitelleet tappamista tai nälkäkuolemia.

Kuolemat olivat seurasta kelvottomasta suunnittelusta ja varautumisesta. Suomalaisten vankileirien epäinhimilliset olot ja niistä johtuneet kuolemat olisivat olleet ainakin joiltain osin vältettävissä, jos vankitilanteeseen olisi asianmukaisesti varauduttu.

Mikseivät suomalaiset ottaneet opikseen vuoden 1918 vankileirikatastrofista? Sisällissodan jälkeen vankileireillä kuoli yli 12 000 ihmistä pääosin kulkutauteihin. Kuolleisuutta niillä pahensi olennaisesti leirien kelvoton huolto ja organisointi.

Itä-Karjalan leirit pystytettiin vain runsaat 20 vuotta vankileirikatastrofin jälkeen.

– Ihminen on huonomuistinen, Laine vastaa.

– Sotaan lähdettiin innostuksen vallassa ja nopeaan voittoon uskoen. Alueelle jääneen väestön määrä oli yllätys, jota ei otettu huomioon.

Uutta tietoa tuskin tulossa

Venäjällä Suomen toimet Itä-Karjalassa niputetaan yhteen fasistien hyökkäysten kanssa. Se on Laineen mukaan väärä tulkinta: Suomi oli osa fasistirintamaa, mutta Itä-Karjalan miehitys oli suomalaisten oma hanke, Suur-Suomi-utopian toteuttamista.

Samanlainen terminologinen ongelma on keskitysleireistä puhuttaessa. Suomalaisten leirit olivat nimeltään keskitysleirejä vuoteen 1943, jolloin länsivallat alkoivat kiinnittää leireihin huomiota. Suomalaisten leirien nimet muutettiin siirtoleireiksi.

– Siihen asti keskitysleiri oli nimenä tavanomainen. Vasta myöhemmin nimestä tuli niin julma kuin minä sen nykyään tunnemme, Laine kertoo.

Saksalaisten tuhoamisleirien kanssa suomalaisten leireillä ei ollut mitään tekemistä.

Laineen mukaan venäläisten tutkimuksesta tuskin on tulossa mitään uutta tietoa.

Venäjän mukaan rikostutkinta perustuu turvallisuuspalvelu FSB:n julkaisemiin arkistoasiakirjoihin.

Laineen mukaan kyseiset asiakirjat ovat jo aikaisemmin olleet tutkijoiden käytössä.

– Ne sisältävät leireiltä selvinneiden kertomuksia. Heidän piti pystyä kertomaan parhain päin, miksi he jäivät fasistien käsiin, Laine kertoo.

Vihollisen vangeiksi jääneiden kohtalo Stalinin Neuvostoliitossa oli karmea.

Asiakirjojen kertomukset on suhteutettava tähän kehykseen: ne ovat syntyneet tiettyä tarkoitusta varten kerrotuista kertomuksista, ja ne on talletettu tiettyä tarkoitusta varten turvallisuuspalvelun arkistoihin.

Miksi juuri nyt?

Siihen, miksi Venäjä nyt nostaa esiin Itä-Karjalan vankileirit, Laineella on tarjota joitain arvailuita. Taustalla voi olla Venäjän presidentin Vladimir Putinin tarve esiintyä vahvana johtajana, kun maan perustuslain muutoshanke on jäissä. Siksi turvaudutaan taas tarinaan, jossa kaikkein tärkeintä on näyttää Venäjä toisen maailmansodan uhrina.

Toisaalta monilla miehityshallinnon alla eläneillä ihmisillä on ollut halua saada korvauksia Suomelta.

Laine ymmärtää tarpeen hyvin. Hän ajoi itse korvausasiaa 1990-luvulla. Suomen vastaus oli silloin kuten nytkin, että asia on lopullisesti sovittu Pariisin rauhansopimuksessa 1947, eikä sitä enää avata.

Riikka Hurri Laineesta ei pitänyt tulla Itä-Karjalan tutkijaa, mutta aihe ja aineistot veivät mennessään.

Laineesta ei pitänyt alkujaan tulla Itä-Karjalan tutkijaa. Uran alku kuitenkin sattui samaan aikaan, jolloin Itä-Karjalan miehityshallinnon arkistot avautuivat. Aihe ja aineistot veivät, Laine sanoo.

Itä-Karjalan tapahtumia koskevaan tutkimukseen ei Suomessakaan ole suhtauduttu suopeasti. Esimerkiksi entisen Akateemisen Karjala-Seuran jäseniltä hän sai vain muutaman lyhyen haastattelun.

– Sanottiin, että parempi olisi, jos en tutkisi.

Entiset AKS:n vaikutusvaltaiset jäsenet yrittivät vaikuttaa myös Laineen väitöskirjan tarkastukseen ja hyväksymiseen.

Väitöstilaisuuteen 1982 puolestaan tuli muutama miehityshallinnossa mukana ollut mies, jotka yrittivät kiistää väittelijän käsityksen todenperäisyyden.

– Aika pian kävi ilmi, että he luulivat tietävänsä, mutta olivat väärässä. He tunsivat oikeasti vain oman toimintapiirinsä asiat, eivät muuta.

Asiaa tutkitaan nyt kaunistelematta

Itä-Karjalan retki olisi pitänyt jättää tekemättä, Laine sanoo.

– Se oli aika ikävä harharetki ja sen seuraukset olivat hyvin kolkkoja etenkin vankileireissä, Laine sanoo.

Hyökkäykseen lähdön voi kuitenkin ymmärtää. Taustalla olivat talvisodan rauha, ylivoimaiseksi ajatellun Saksan liittolaisuus ja Suur-Suomi-aate. Suomen 400 000 evakkoa halusivat oikeutetusti kotiinsa, ja heidän myös haluttiin palaavan Karjalaan. Samalla oli helppoa työntää rajaa kauemmas itään.

Laine muistuttaa miehityksen kokonaiskuvasta:

– Kaikkein suurin velka Suomella olisi siitä, että suomalaisten hyökkäyksen alta siirrettiin sotapakolaisia Arkangelin Vologdaan ja muille itäisille alueille. Niillä oli jo runsaasti sotapakolaisia, eivätkä ne ole ruokaa tuottavia seutuja. Siirtojen huolto oli olematonta, eikä kukaan ei pysty laskemaan näiden evakkotaipaleiden uhreja. Tunnen monia heidän jälkeläisiään.

Venäjän tutkinta ei tule muuttamaan mitään Itä-Karjalaa koskevassa historiakuvassa, Laine sanoo.

Yhdestä asiasta Suomessa pitää kuitenkin olla tyytyväinen. Vaikka aihepiiri on itsenäisen Suomen synkkää historiaa, sitä on kuitenkin tutkittu puolueettoman historiantutkimuksen näkökulmasta, kaunistelematta ja peittelemättä.

Jos niin ei olisi tehty, olisi Suomessa vaikeampaa tietää omaa asemaa suhteessa Venäjän väitteisiin. Ilman tutkimusta olisimme nyt ”kylmässä paikassa”, Laine sanoo.

Mutta on yksi asia, että tutkimusta on olemassa. Toinen on se, luetaanko sitä ja tunnetaanko historiaa ylipäänsä.

– Monilla on historiasta hirveän huonot yleistiedot. Se on turhauttavaa. Silti historian asemaa lukio-opetuksessakin heikennetään, Laine sanoo.