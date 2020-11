Kaikilla niitä on, mutta kaikki eivät niitä käytä – Suomalaisille on jaettu miljoonia heijastimia, mutta niitä käyttää vain puolet kansalaisista

Aina syksyn tullen suomalaisia muistutetaan heijastimen käytöstä. Siihen patistaa myös tieliikennelaki, jonka mukaan ”jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta”.

Siitä huolimatta alle puolet kansalaisista käyttää heijastinta valaistussa ympäristössä. Liikenneturvan mukaan käyttäjiä on valaistuilla alueilla 47 prosenttia ja valaisemattomilla jonkin verran enemmän.

Miksi toistuvat muistutukset eivät tehoa kaikkiin? Miksi niin moni ei käytä heijastinta?

– ”Se unohtuu”, ”se on tarpeeton”, ”se on ruma”. ”Mä nään kyllä sen vastaantulevan auton ja osaan pysyä poissa sen alta.” ”Takkiin tulee reikiä”, ”se on hankala kiinnittää”. Nämä ovat yleisimmät selitykset, Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen luettelee.

Puutteet heijastimen käytössä eivät johdu siitä, ettei ihmisillä olisi heijastimia.

– Konsultit laskivat jo kymmenen vuotta sitten, että jos kaikki suomalaisille jaetut ilmaisheijastimet kerättäisiin pois ja jaettaisiin uudelleen, jokainen saisi niitä seitsemän, Loikkanen havainnollistaa.

– Ja sen jälkeen niitä on ihmisille syydetty miljoonia ja taas miljoonia. Lisäksi niitä saa kaupoista noin kolmella eurolla.

On siis kyse siitä, että osa ihmisistä ei eri syistä halua käyttää heijastimia. Toisaalta Loikkanen muistuttaa, että myös tunnollisia käyttäjiä on paljon.

– Hyvin monella suomalaisella on heijastimet kiinni takeissa ja repuissa ympäri vuoden.

Ihmiset käyttävät heijastinta, koska he ymmärtävät, mitä he siitä hyötyvät. — Laura Loikkanen

Moni käyttää myös vaatteita, joissa on jotakin heijastavaa. Osa niistä heijastaa hyvinkin tehokkaasti, mutta Loikkanen muistuttaa, etteivät ne korvaa heijastinta.

– Joskus ajatellaan, että kaikki vähänkin heijastavat asiat heijastavat tehokkaasti. Heijastavissa tuotteissa on kuitenkin suuria eroja niin heijastustehossa, laadussa kuin kestävyydessäkin.

Jalankulkijan ja autoilijan etu

Heijastimen käyttöä voi puolustaa kovilla faktoilla. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että heijastin olisi pelastanut noin joka kuudennen pimeällä onnettomuudessa kuolleen jalankulkijan. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kahta ihmistä vuodessa.

Tähän päälle voi vielä lisätä loukkaantumiset, jotka heijastin olisi estänyt. Niiden määrästä ei ole arviota, koska tutkijalautakunnat eivät loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia yleensä tutki.

On kuitenkin selvää, että pelkkiä faktoja toistamalla heijastimen käyttöä ei saada lisääntymään.

– Painotamme sitä, että heijastimen käyttö on sekä autoilijan että jalankulkijan etu. Autoilijakin muuttuu jalankulkijaksi heti autosta noustessaan, Liikenneturvan Loikkanen sanoo.

– Ihmiset myös kaipaavat muistutusta siitä, että on taas pimeää ja pitäisi käyttää heijastinta. Arjessa on paljon asioita, jotka pitää muistaa ja tehdä, ja on inhimillistä, että heijastin voi unohtua.

Laki siis sanoo, että heijastinta on yleensä käytettävä. Sanamuoto on toisaalta velvoittava, mutta toisaalta siihen on jätetty varauma. Käytännössä heijastimen puuttumisesta ei rangaista.

Pitäisikö lakia tiukentaa?

– En tiedä, tulisiko sillä valtavaa muutosta käyttöasteeseen, jos yleensä-sana otettaisiin pois. Ihmiset käyttävät heijastinta, koska he ymmärtävät, mitä he siitä hyötyvät, Loikkanen vastaa.